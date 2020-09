L’ancien pilote Audi Emanuele Pirro, grand marshal des 24 Heures du Mans 2020

Au volant de la leading car Porsche, le quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans et ancien pilote Audi donnera le rythme du plateau de la 88ème édition de la classique mancelle lors de la procédure de départ, le 19 septembre 2020, peu avant 14h30. 2020 est aussi les 20 ans de la première victoire d’Audi au Mans.



C’est un italien bouillonnant et quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans qui sera le grand marshal de l’édition 2020, qui se déroulera les 19 et 20 septembre, à huis clos exceptionnellement. Emanuele Pirro prendra ainsi le relais de Hurley Haywood (2019). Avant eux, Henri Pescarolo (2013), Allan McNish (2014), Tom Kristensen (2015), Alexander Wurz (2016), Mark Webber (2017) et Jacky Ickx (2018) ont tenu ce rôle prestigieux de pilote de la leading car.

Pour Emanuele Pirro, cinq fois vainqueur dans la Sarthe (2000, 2001, 2002, 2006, 2007), 2020 est une année particulière : elle marque un anniversaire, les 20 ans de son premier succès avec Audi dans la Sarthe, en 2000 sur la performante, fiable et redoutable R8. Au Mans comme en endurance, les noms d’Emanuele Pirro et d’Audi semblent indissociables, tant l’italien incarne un pilier fondateur de l’aventure victorieuse de la firme d’Ingolstadt. Après le premier succès d’Audi aux 24 Heures avec la R8, le dynamique pilote aura en effet participé à l’expérience gagnante de l’Audi R10 TDI.

Equipier, entre autres, de Tom Kristensen, Franck Biela, puis de Marco Werner ou encore d’Allan McNish, Emanuele Pirro, membre de la Commission pilotes FIA, est un compagnon de route et de piste apprécié : aussi volubile que rapide au volant. En 2010, il tentera un dernier engagement dans la Sarthe avant d’y figurer ces dernières années pour commenter l’épreuve et partager, toujours, son expérience.

Le 19 septembre 2020, peu avant 14h30, Emanuele Pirro, au volant de la leading car, donnera le tempo au départ aux machines engagées lors de cette 88e édition des 24 Heures du Mans.

Emanuele Pirro déclare : « Je suis très content de revenir au Mans et d’y tenir cette fonction. Je vais pouvoir retrouver ce circuit, découvrir même la nouvelle portion des virages Porsche, une portion qui s’avérait déterminante auparavant, on pouvait y perdre beaucoup. Je suis curieux de pouvoir l’emprunter, au volant de la leading car. »

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest déclare : « Le Grand Marshal est traditionnellement un multiple vainqueur des 24 Heures du Mans, un pilote emblématique de notre épreuve et de l’endurance. Emanuele Pirro répond parfaitement à ce portrait : il a gagné, cinq fois, les 24 Heures du Mans, est monté sur le podium à 10 reprises et surtout il a toujours été une figure, une voix enjouée de notre épreuve, un leader ; notre plateau 2020 pourra se targuer d avoir eu un grand marshal, toujours impliqué et soucieux des pilotes. »

Photos : Audi