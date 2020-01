En 2020, Bugatti va présenter de nouveaux modèles spéciaux

Plusieurs modèles extraordinaires, un record mondial et une grande fête pour ses 110 ans : pour le constructeur français de voitures de luxe hyper sportives, 2019 a été une année riche en événements. Bugatti a fêté en 2019 son 110e anniversaire, ce qui fait de l’entreprise l’une des plus anciennes marques d’hyper sportives encore existantes. En parallèle, Bugatti a développé plusieurs modèles exclusifs en édition spéciale au cours de ce qui fut une année record à tous égards. De belles surprises sont aussi prévues en 2020, notamment au salon automobile de Genève.



« En 2019, nous avons conçu des voitures hyper sportives extraordinaires », explique Stephan Winkelmann, président de Bugatti.

Parmi celles-ci, la Chiron « 110 ans Bugatti », un hommage à la patrie française. Nous avons aussi sorti « La Voiture Noire » qui, pour tout passionné de Bugatti qui se respecte, est le Gran Tourismo le plus exclusif, le plus esthétique et le plus précieux qui soit. Il s’agit de la haute couture de l’ingénierie automobile : élégante, puissante et unique. Depuis l’été 2019, Bugatti a également lancé la « Centodieci » qui évoque le passage de la marque Bugatti sur le sol italien. C’est aussi un hommage à la super voiture de sport des années 1990, la Bugatti EB110.

Depuis sa fondation, Bugatti est la marque de tous les superlatifs : elle allie le luxe, la qualité et l’élégance, à la performance extrême. Pour preuve, en août, un nouveau dérivé de la Bugatti Chiron est devenu la première voiture hyper sportive à passer le seuil légendaire des 300 mph (483 km/h) : un record du monde établi par la nouvelle Chiron Super Sport 300+.

« C’est un exploit d’ingénierie. Bugatti a ainsi montré une fois de plus ce dont nos collaborateurs sont capables. Jamais auparavant un fabricant de série n’avait atteint cette vitesse », explique Stephan Winkelmann.

Cet été également, à l’occasion du « Grand Tour », des clients Bugatti du monde entier ont formé le plus grand cortège d’hyper sportives Bugatti modernes jamais vu, avec 25 Veyron et Chiron, pour un road-trip reliant les différentes villes qui ont marqué la vie d’Ettore Bugatti. Le voyage s’est achevé devant le Château de Molsheim où les attendaient d’autres clients, mais aussi des centaines de passionnés et tous les collaborateurs Bugatti pour la « Grande Fête ».

« Un événement incroyablement beau et émouvant avec de nombreux modèles Bugatti historiques et actuels. Tout simplement unique », se souvient Stephan Winkelmann avec passion.

« Bien que nous soyons fiers de notre passé, nous nous tournons vers l’avenir avec détermination et enthousiasme. En 2019, nous avons de nouveau pu augmenter notre production, ainsi que les livraisons de Chiron sur mesure à nos clients. Cette année, la première Divo, une voiture hyper sportive qui mise particulièrement sur l’accélération latérale, va quitter notre atelier de Molsheim », explique Stephan Winkelmann.

La Divo s’inscrit dans la longue tradition de coachbuilding de Bugatti, qui crée des carrosseries au design unique et les monte sur des châssis existants. Une idée qui a rencontré un grand intérêt. La toute petite série, limitée à 40 véhicules, est épuisée avant même la première mondiale officielle. D’ailleurs, le carnet de commandes des ateliers de production de la Chiron est complet jusqu’à fin 2021 : moins de 100 véhicules sont encore disponibles, sur les 500 hyper sportives prévues.

Les hyper sportives exceptionnelles qui sortent des usines de Molsheim sont toujours au summum de la puissance, du haut de gamme et du luxe. Elles sont assemblées à la main pendant des semaines, dans un grand souci du détail. L’emblématique W16 de 8,0 litres développant jusqu’à 1 600 ch demeure un chef d’œuvre d’ingénierie. En plus de leurs performances incroyables, ces véhicules offrent une facilité de conduite ainsi qu’un luxe, un confort et une individualité exceptionnels.

Stephan Winkelmann promet d’autres temps forts pour la série de modèles en 2020.

« Nous vivons une époque révolutionnaire. En 2020, nous lancerons davantage de véhicules à hautes performances, car Bugatti garde l’ambition de développer les meilleures voitures du monde. » Dans le même temps, Bugatti agira rétroactivement sur ses sites du monde entier et sur les kilomètres parcourus par les véhicules Bugatti pour annuler sa dette en CO2 depuis 2018. Elle inclut dans cet effort les essais sur route ainsi que tous les kilomètres parcourus par les véhicules des clients. « Nous voulons ainsi prendre nos responsabilités face aux générations qui viendront après nous et inscrire Bugatti dans une vision durable pour l’avenir », déclare Stephan Winkelmann.

La Marque fait l’objet de spéculations permanentes. Elles tournent autour de nouveaux modèles et témoignent de la grande passion des adeptes de Bugatti dans le monde entier. Cependant, Bugatti ne souhaite pas révéler ses projets pour l’année.

« Je ne peux pas en dire plus : en 2020, nous vous réservons d’autres surprises intéressantes. Nous avons plusieurs idées et continuons à travailler sur l’avenir de notre marque, si riche de ses traditions », promet Winkelmann. Toujours à la recherche de la technique et de la perfection artistique. Au sens où Ettore Bugatti l’entendait.

Photos : Bugatti