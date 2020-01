Lors de la présentation du nouveau Porsche Taycan – disponible en 3 versions (4S, Turbo & Turbo S), le terme « turbo » est utilisé pour les deux modèles les plus puissants alors qu’il s’agit d’une voiture électrique sans turbo. Mais alors pourquoi utiliser le terme turbo? Voici la raison officielle!

Quand on évoque les termes « Porsche Turbo », on pense aussitôt à la première Porsche 911 Turbo type 930 apparue en 1974 au salon automobile de Paris, ouvrant la voie à d’autres modèles puissants.

Le terme « Turbo » a une longue tradition chez Porsche, faisant référence aux modèles équipés d’un turbo et longtemps restés les plus puissants en haut de leur gamme. Le terme Turbo fait aussi référence aux performances, à la vitesse, à l’excellence. Pour Porsche, le terme Turbo est une promesse de rester la version haut de gamme et de rendre hommage à l’héritage de la marque. C’est toujours le cas avec le Taycan qui perpétue cette longue tradition de véhicules sportifs et puissants malgré qu’il s’agisse d’un modèle entièrement électrique.

Photos : 4Legend.com / Porsche