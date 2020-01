Porsche Experience Center Franciacorta : un 8ème PEC en Italie

Les travaux de construction du Porsche Experience Center (PEC) Franciacorta, le huitième PEC au monde, ont débuté. Couvrant une superficie d’environ 60 hectares, la destination très moderne est construite sur le circuit «Autodromo di Franciacorta» dans le centre de l’Italie du Nord.

Porsche Italia investit plus de 26 millions d’euros dans la réhabilitation du circuit qui a débuté en 2019 et le PEC devrait être ouvert début 2021.

Le Porsche Experience Center impressionne avec de grandes surfaces vitrées et une soi-disant « Agora » : une zone polyvalente de 223 m² traversée par un impressionnant pont suspendu. Un restaurant et la terrasse donnant sur le circuit complèteront l’espace d’accueil. Le circuit, long de 2 519 mètres, conservera son tracé tandis que la surface asphaltée sera entièrement rénovée.

L’installation comprend également une piste offroad sur laquelle les clients peuvent effectuer des exercices de conduite avec une difficulté croissante. En outre, il y aura une zone s’étendant sur plus de 30 000 mètres carrés pour des cours de conduite sûre et dynamique, y compris un cercle à faible friction et une piste Kick-Plate. Afin de tester en toute sécurité la dynamique de conduite et le survirage puissant des véhicules Porsche, les clients pourront à l’avenir utiliser la piste basse friction.

Porsche Italia s’attend à ce que plus de 20 000 personnes visitent le Porsche Experience Center Franciacorta chaque année. Ils y trouveront, entre autres, un laboratoire de simulation pour des expériences de conduite en réalité virtuelle où les visiteurs peuvent conduire tous les modèles Porsche classiques et nouveaux sur les circuits les plus célèbres du monde ainsi qu’une piste de karting électrique. De plus, les clients pourront faire livrer leur nouvelle voiture Porsche au PEC Franciacorta.

Les centres d’expérience Porsche sont créés pour offrir un grand nombre d’expériences. Les sept PEC existants sont situés à Leipzig, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles et Shanghai et depuis octobre 2019 également au Hockenheimring en Allemagne.

Photos : Porsche