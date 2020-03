« Endurance » – Un superbe documentaire Porsche

Les plus grandes courses d’endurance au monde pour les véhicules GT en huit jours – Porsche Motorsport et ses équipes clients ont relevé ce défi extraordinaire au cours de la saison 2019. Les 24 Heures du Mans les 15 et 16 juin 2019 et la course de 24 heures sur le Nürburgring-Nordschleife une semaine plus tard ont mis à rude épreuve les pilotes, ingénieurs et chefs d’équipe rarement rencontrés sous une forme aussi concentrée. Avec des images spectaculaires, le nouveau documentaire Porsche « Endurance » décrit le contexte, les défis et les efforts inlassables. Le film de 90 minutes est désormais disponible sur YouTube (ci-dessus) et à partir du 3 avril 2020 sur Amazon Prime (abonnement requis).

Le réalisateur britannique James Routh, célèbre pour son documentaire primé sur la Formule 1 « Drive to Survive », a accompagné l’équipe, les techniciens et les pilotes pendant 25 jours. Des préparatifs du Mans aux essais sur route en Italie et une journée d’essais privés après la course d’endurance dans la région allemande de l’Eifel, Porsche offre des aperçus impressionnants en coulisse. Les scènes de conduite spectaculaires sont rehaussées par des impressions sincères de Pascal Zurlinden, directeur de Porsche Motorsport. Les pilotes d’usine Porsche Kévin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor et Matt Campbell donnent aux spectateurs un aperçu intérieur du stress unique des plus grandes épreuves de course de l’année. L’ingénieur de course automobile chevronné Luca Massé décrit également les défis quotidiens d’un ingénieur de course Porsche.

D’une manière exceptionnelle, le documentaire « Endurance » met en valeur ce que la course d’endurance implique réellement : privation, stress, émotion et dévouement sans limite et passion de tous les participants. Les principaux protagonistes ne sont pas seulement les véhicules – dans ce cas, la Porsche 911 RSR et la 911 GT3 R, tous deux basés sur le véhicule de production haute performance 911 GT3 RS – mais aussi les personnes. Faire face à des situations tendues et des revers sur la piste de course sont aussi non filtrés et réalistes que les commentaires de la famille d’un jeune pilote de course sur les dangers et la vie à la limite.

Plus d’informations sont disponibles sur : www.endurance-film.com

Photos – Vidéo : Porsche