Record du monde en Porsche 718 Spyder par une adolescente

Chloe Chambers, une adolescente américaine de 16 ans, a déjà à son jeune âge un beau palmarès à son actif : étudiante d’honneur, championne de karting, ceinture noire de taekwondo – et le 2 septembre 2020, détentrice du record du monde Guinness du slalom le plus rapide dans une Porsche 718 Spyder.

Il existe de nombreux records du monde automobile qui nécessitent un engagement, comme la voiture la plus poilue du monde ou le plus d’autocollants collés sur une voiture. Le record du slalom le plus rapide au monde, mesuré par le meilleur temps autour de 50 cônes espacés de 15,05 mètres, nécessite un pilotage précis avec une voiture affutée. Le record précédent était de 48,11 secondes pour couvrir la distance de slalom de 762 m.

Ayant grandi dans la vallée de l’Hudson à New York, Chloe Chambers a passé sa jeunesse à regarder la Formule 1 avec son père Matt, ainsi qu’à participer à des autocross dans sa Porsche 944 Turbo préparée pour la course. A l’âge de huit ans, elle fut nommée championne de sa région. Trois ans plus tard, elle était championne d’État.

« J’aime vraiment conduire, je pense que c’est amusant. J’aime la compétition. Et j’aime vraiment le faire, pour être la meilleure dans quelque chose. », dit-elle.

Malgré toutes ces réalisations, elle est toujours adolescente. Dans les jours qui ont précédé sa tentative de record, Chambers a passé ses pauses à manger de la pizza, à plaisanter avec ses frères et sœurs, et même à sortir son kart pour quelques courses autour de la piste d’atterrissage vide où elle s’est entraînée pour la tentative. Mais contrairement à la plupart des adolescents, elle a reçu les clés d’une toute nouvelle Porsche 718 Spyder et l’accès à une piste ouverte.

La Porsche 718 Spyder passe de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes en ligne droite grâce aux 420 ch délivrés par son moteur six cylindres boxer atmosphérique et à son poids à vide faible.

Chloe Chamber n’a pas eu beaucoup d’occasions d’aller tout droit pour réaliser son record. La carrosserie abaissée du 718 Spyder associée à une suspension parfaitement optimisée, à un grand angle de braquage et des pneus Michelin Sport Cup 2 ont permis cet exploit.

Pour battre le record, un pilote doit trouver le bon équilibre afin de ne pas perdre son élan en cours de course. Trop de sous-virage pousse le nez d’une voiture hors des cônes. Trop de survirage oblige le conducteur à relâcher l’accélérateur. C’est pourquoi le Spyder, avec son moteur central, est parfaitement conçu pour se faufiler à travers les obstacles.

Se préparer à une tentative de record n’est pas une mince affaire. Une équipe d’arpenteurs professionnels a mesuré au préalable chaque cône à l’aide du GPS pour s’assurer qu’aucun d’entre eux n’était pas à sa place sur la piste de l’aéroport de Solberg – un petit aérodrome niché dans les collines à l’extérieur de New York.

Ses courses d’échauffement ont été précises et rapides, se rapprochant du record tout en chauffant les pneus. Si jamais elle avait un moment de doute, cela ne se voyait pas sur son visage : elle avait le comportement calme et professionnel de quelqu’un qui avait déjà mis son talent en jeu.

Portant des lunettes de soleil turquoise brillantes, Chloe Chambers a piloter avec précision la Porsche 718 Spyder argentée entièrement d’origine autour des cônes pour sa tentative de record, battant le record au centième de seconde sous le regard de sa famille.

Lors de la manche suivante, les cônes ont été contournés en seulement 47,45 secondes – plus d’une demi-seconde plus vite que son objectif. Après des dizaines d’entraînements, Chloe Chambers a instinctivement imité le mouvement de va-et-vient de la direction rapide du Spyder en attendant que les inspecteurs vérifient qu’elle n’avait pas poussé un cône.

Le premier signe d’émotion est venu lorsque son père lui a fait savoir qu’elle avait battu le record. « Oh merci mon Dieu! » s’exclama-t-elle en sautant de la voiture pour un câlin. « Ce fut une grande expérience d’apprentissage pour moi. Je suis très contente des efforts et de l’aide de chacun pour atteindre notre objectif. Ce fut une semaine amusante, qui a exigé beaucoup de concentration et de patience, et je suis reconnaissante pour cette incroyable opportunité. »

