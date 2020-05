Evolution des systèmes de commande chez Audi : de l’analogique au numérique

De l’Audi A1 à l’Audi A8, de l’Audi R8 à l’Audi e-tron; qu’il s’agisse d’une compacte, d’un SUV, d’une berline de luxe ou d’une voiture de sport haute performance, les éléments du poste de conduite Audi sont conçus pour permettre au conducteur de l’utiliser rapidement, facilement, intuitivement et en toute sécurité. Cela a toujours été la prémisse d’Audi lors du développement des systèmes de gestion et de contrôle de ses véhicules, qui ont évolué à mesure que de nouvelles fonctions et technologies ont été introduites, jusqu’à atteindre le concept entièrement numérique introduit dans l’Audi A8 et que la marque utilise déjà dans pratiquement toute sa gamme.

Des premiers tableaux de bord remplis de boutons et d’indicateurs analogiques à la numérisation totale des systèmes de commande lancés dans la quatrième génération de l’A8 – qui devient un standard dans toute la gamme Audi, le constructeur d’Ingolstadt a toujours développé des solutions pour rendre les systèmes de contrôle de ses véhicules plus intuitifs, sûrs et faciles à manipuler pour l’utilisateur, malgré le fait de devoir gérer un nombre croissant de fonctions. Et l’Audi A8 a été un acteur de premier plan dans cette évolution, libérant la plupart des nouveaux concepts de commande qu’Audi a par la suite toujours intégrés dans le reste de sa gamme, dans le but d’apporter une valeur ajoutée à l’expérience au volant que la marque aux quatre anneaux offre à ses clients.

L’ère du tout analogique

Aujourd’hui encore, les responsables du design d’intérieur et les experts en développement d’interfaces utilisateur pour les futurs modèles de la marque continuent de se tourner vers le passé pour s’appuyer sur les normes déjà utilisées dans l’Audi 100 depuis 1970 : un ordre logique. À l’époque, les commandes nécessaires à la conduite étaient organisées autour du volant. Les lumières ou les essuie-glaces étaient contrôlés du côté gauche, tandis que les fonctions telles que le chauffage ou la radio étaient à droite. Après un grand volant à anneau fin intégrant le klaxon comme seule commande, l’instrumentation offrait toutes les informations nécessaires sur la conduite et le fonctionnement du moteur grâce à un jeu complet de jauges analogiques.

La radio comme prédécesseur de l’infodivertissement

Beaucoup de choses ont évolué chez Audi au cours des 50 dernières années, et l’une des plus radicales a été le concept de contrôle et de maniabilité du véhicule. La radio en est un bon exemple. Si vous étiez toujours à droite dans la première Audi 100, avec un accès pratiquement limité au passager avant, dans l’Audi V8 1988, la radio se rend pour la première fois à la console centrale située sous les bouches d’aération du système de climatisation, conçu pour intégrer d’autres fonctions et commandes. La radio peut être considérée comme le prédécesseur des systèmes d’infodivertissement modernes. La zone dédiée à l’instrumentation s’agrandit pour accueillir plus d’horloges analogiques.

MMI : Audi Multi Media Interface

Avec les années 1990 sont venus des écrans numériques et des unités de navigation GPS. Pour la première fois, ces affichages ont permis d’afficher plusieurs fonctions dans une zone très compacte. Cela a permis d’utiliser un système d’information du conducteur qui combinait les principales jauges analogiques avec un affichage numérique, réduisant ainsi l’espace requis pour l’instrumentation au profit de la console. Dans l’espace où seule la radio avait sa place dans l’Audi V8 (D1), l’écran multimédia de son successeur, l’Audi A8 D2 (1994-2002), a été la première à combiner les fonctions de communication, multimédia et GPS en un seul appareil. Les systèmes d’infodivertissement étaient nés.

En 2002, avec la deuxième génération de l’Audi A8 (D3), le concept MMI a été optimisé afin que le conducteur puisse contrôler l’appareil sans quitter la route des yeux. Pour cela, un élément central composé d’un bouton rotatif a été développé, qui pouvait également être enfoncé, entouré de quatre touches d’accès aux fonctions principales. L’écran commençait à jouer un plus grand rôle : il a été agrandi et déplacé vers le tableau de bord, dans une zone plus élevée, pour une plus grande facilité de référence par le conducteur.

MMI touch : reconnaissance des caractères écrits

Après le MMI est venue une innovation révolutionnaire : le MMI touch, le premier panneau tactile qui a permis d’entrer des destinations de navigation ou des numéros de téléphone en toute sécurité et de manière fiable sans quitter la route des yeux, grâce à la capacité du système à reconnaître même des lettres et des chiffres mal écrits. Une fois de plus, le vaisseau amiral de la marque a été chargé de lancer cette évolution dans les systèmes de contrôle, qui a fait ses débuts dans la troisième génération de l’Audi A8 (D4) présentée en 2010. En 2013, Audi a fusionné la molette de commande et le pavé tactile en un seul élément, le Touchweel sorti dans l’Audi A3 (8V), dont la surface tactile a été conçue pour résister à plus de 600 000 contacts avec le bout des doigts sans montrer de signes d’usure.

L’Audi virtual cockpit entre en scène

Audi a présenté son système d’instrumentation entièrement numérique, l’Audi virtual cockpit, au CES de Las Vegas en janvier 2014. Ses débuts dans un modèle de série n’étaient pas dans ce cas dans l’A8, mais dans la troisième génération de l’Audi TT Coupé, qui se dispensait d’un écran multimédia spécifique. Sur l’écran TFT de 31,2 cm (12,3 pouces) avec une résolution de 1 440 x 540 pixels, le conducteur disposait de toutes les informations nécessaires directement dans son champ de vision, derrière le volant. De celui lié au moteur aux cartes de navigation ou à la playlist musicale, toujours avec des graphismes haute résolution d’une grande clarté et contraste, et avec différentes possibilités de configuration sélectionnables depuis le volant multifonction.

Aujourd’hui, le cockpit virtuel Audi peut compter sur des vues supplémentaires ou avec des fonctions étendues – comme les modes sportifs, selon le modèle. Dans la nouvelle Audi A3 (8Y), par exemple, il existe des versions avec un écran diagonal de 25 cm (10,25 pouces) ou 31,2 cm (12,3 pouces) pour la version Audi virtual cockpit plus, avec une résolution qui atteint 1 920 x 720 pixels.

Numérisation complète : écrans tactiles avec rétroaction haptique

En 2018, la quatrième génération de l’Audi A8 (D5) a lancé le concept digital du cockpit, qui devient progressivement un standard dans toute la gamme Audi. La télécommande à pavé tactile rotative de son prédécesseur a cédé la place à la nouvelle réponse tactile MMI, avec deux écrans sensibles à la pression qui réagissent au toucher avec une réponse haptique similaire à celle ressentie lorsque vous appuyez sur un bouton mécanique, et qui fonctionnent sur la base d’un logique de fonctionnement comme celle que les utilisateurs utilisent sur leurs smartphones.

L’écran supérieur permet de faire fonctionner le système d’infodivertissement, tandis que l’écran inférieur est utilisé pour contrôler le système de climatisation, en plus d’intégrer d’autres fonctions telles que la saisie de texte via le système de reconnaissance d’écriture manuscrite. Le nouveau chapitre concernant l’expérience d’utilisation et de gestion du système, qui élimine la grande majorité des boutons conventionnels, a son complément dans le nouveau système de commande vocale, capable de reconnaître des phrases du langage naturel et même de dialoguer avec votre interlocuteur.

Un ordinateur aux commandes?

La quatrième génération de l’Audi A8 a également été la première application de l’intelligence artificielle dans un véhicule de production : les systèmes Audi AI de l’A8 sont personnels et proactifs, capables d’apprendre et de penser, de reconnaître les relations logiques et d’analyser les informations de l’environnement et stockées sur le cloud.

Mais les ingénierus en développement de systèmes chez Audi travaillent déjà sur la prochaine phase : la demande des éléments de commande qui viendront associer à la conduite autonome. Comme il a été une constante dans la marque avec les quatre anneaux, l’intérieur du concept car Audi Aicon représente une avancée vers un avenir dans lequel les voitures autonomes se passeront non seulement des commandes habituelles, mais aussi du volant et des pédales. Cela rendra les technologies telles que les affichages de son surround, la réalité virtuelle, le contrôle gestuel ou visuel et même la représentation holographique encore plus importantes.

Photos : Audi