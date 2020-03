Expéditions de DKW Munga à travers le monde de 1958 à 1963

A la fin des années 1950 jusqu’au début des années 1960, différentes expéditions en DKW Munga ont eu lieu sur différents continents (Afrique, Amérique du Sud, Europe, Asie), démontrant les excellentes capacités en tout terrain de ce 4×4 conçu à l’origine pour l’armée allemande et ayant ouvert la voie au VW Iltis et à l’Audi quattro.



L’histoire de la DKW Munga a ses origines dans un appel d’offre pour équiper l’armée Ouest allemande d’un véhicule tout-terrain léger à quatre roues motrices.

Munga est l’acronyme de Mehrzweck-Universal-Geländewagen mit Allradantrieb (véhicule tout-terrain multi-usage universel à quatre roues motrices).

Après avoir remporté le marché, DKW a produit à Ingolstadt le Munga de 1956 à 1968 à près de 50 000 exemplaires km via 3 carrosseries (Munga 4, Munga 6 et Munga 8) et même sous licence au Brésil via Vemag sous la dénomination Jipe et Candango.

Les modèles à 4 roues motrices n’étaient pas aussi nombreux à la fin des années 1950 que de nos jours. Certaines expéditions ont ainsi eu lieu en utilisant le Munga suite à ses excellentes capacités de franchissement grâce à ses quatre roues motrices et sa garde au sol importante mais aussi à son faible prix sur le marché de l’occasion.

Quatre grandes expéditions de plusieurs milliers de kilomètres ont eu lieu en Afrique, au Pérou et dans l’Himalaya.

La première expédition remonte à 1958 lorsque deux équipages suisses sont partis de Zurich avec leurs DKW Munga 4 rouges – tractant notamment une remorque – afin de monter le plus haut possible dans l’Himalaya. Ce raid s’est achevé sur le Dhaulagiri culminant à 8 167 m, mais pas en haut, les voitures ayant des qualités de franchissement limitées.

La seconde expédition s’est déroulée en Afrique avec un équipage allemand 100% féminin. Après être parti d’Allemagne, les deux conductrices de la DKW Munga 4 couleur sable ont traversé l’Afrique pour atteindre le Cap en Afrique du Sud. Elles ont ensuite pris la direction de Londres.

Une autre expédition a eu lieu sur le continent africain avec une DKW Munga 6 rouge modifiée afin de recevoir une cellule pour y dormir.

La quatrième expédition a eu lieu en 1963 sur un autre continent – l’Amérique du Sud – et avec une Vemag Candango. L’expédition a été menée par Detlef Hecker sur 19 000 km, remontant du sud de l’Argentine – en passant par le Chili et le Pérou via la Cordillère des Andes – jusqu’en Allemagne durant 3 mois.

Photos : 4Legend.com / Audi / DR