Prototype Audi Sport quattro RS 002 Groupe S de 1986

En prévision du remplacement des Audi Sport quattro dont les fameuses S1 et afin de respecter le règlement du Groupe S, Audi Motorsport a conçu en 1986 le prototype Sport quattro RS 002 développant 500 ch via ses quatre roues motrices. Ce prototype n’a jamais été testé afin de faire sa mise au point et n’a ainsi pas participé à des courses suite au retrait d’Audi du championnat du monde des rallyes suite à la disparition du Groupe B.

Groupe S : une catégorie mort née devant remplacer le Groupe B

Le Groupe S était la catégorie qui devait remplacer le Groupe B en 1987. La FIA planifiait le Groupe S parce qu’elle voulait une catégorie permettant aux constructeurs de développer des autos plus futuristes. La réglementation imposait aux constructeurs automobiles souhaitant engager des voitures dans ce championnat de rallye de concevoir seulement dix modèles de série de la voiture de course. Ces règlements étaient similaires aux règles de la catégorie WRC d’aujourd’hui, qui a un maximum de 300 chevaux et où 20 exemplaires d’un modèle de série sont nécessaires.

Le Groupe S n’a jamais eu la chance de disputer le championnat. Après la mort d’Henri Toivonen, la FIA a annulé les projets pour le Groupe S, et les constructeurs avaient des autos en développement qu’ils ne pourraient jamais utiliser. Le Groupe A est devenu la catégorie principale pour les constructeurs qui restaient après l’arrêt brutal du Groupe B suite à de graves accidents ayant entrainé des décès chez les pilotes et les spectateurs.

On ne sait rien de plus du Groupe S car il n’eut jamais la chance de se tenir en championnat du monde des rallyes. Ce groupe aurait été très intéressant à regarder car il visait à faire des voitures beaucoup plus évoluées en terme de design et d’aérodynamique. Quelques-uns des prototypes en cours de développement paraissaient très intéressants. Celui de Lancia ressemblait à la Lancia S4, à part qu’il était rouge et plus petit. Le constructeur Audi avait annoncé qu’il préparait une Groupe S : l’Audi Sport quattro RS 002. Ford annonçait aussi que la RS200 serait développée en Groupe S. La catégorie WRC actuelle est probablement ce que le Groupe S serait devenu.

Audi Groupe S – 1 prototype survivant

En 1985, le département de compétition d’Audi – Audi Motorsport – a commencé à développer une nouvelle voiture de rallye à moteur central basée sur un châssis tubulaire, une carrosserie en plastique et un moteur 5 cylindres turbo.

L’objectif était pour Audi d’engager cette nouvelle voiture de course en Groupe S prévu pour la saison 1987.

Deux prototypes de voitures de rallye ont été fabriqués mais elles n’ont pas été dévoilées et n’ont pas été engagées en course. La première est l’Audi quattro Groupe B à moteur central de 1985 qui n’a jamais été officialisée et qui n’existe plus. La seconde voiture est cette Audi Sport quattro RS 002 Groupe S de 1986.

Un accident grave lors du rallye du Portugal de 1986, n’impliquant aucune voiture Audi a fait réagir la FIA qui a interdit pour des raisons de sécurité le Groupe B à la fin de la saison 1986. En conséquence, le Groupe S devant débuté en 1987 a également été annulé.

Suite à cela et pour des raisons de sécurité, Audi a pris la décision de se retirer du championnat du monde des rallyes durant la saison 1986, bien avant la dernière course.

Ainsi, seulement un exemplaire prototype fut réalisé en vue de la catégorie Groupe S.

Ce véhicule à châssis court est doté d’un moteur 5 cylindres turbo de 2,1 l (2 144 cm3) en position centrale arrière développant 500 ch (368 kW), pouvant atteindre 282 km/h via ses 4 roues motrices de la transmission intégrale quattro.

Une voiture quasi neuve

Durant près de 30 ans, l’Audi Groupe S n’avait que 12 km à son compteur, étant stockée en toute discrétion dans un hangar dans l’usine Audi à Ingolstadt, avant qu’elle soit remise en route et restaurée par Audi Tradition. Elle a ensuite été exposée en 2000 et 2001 au musée Audi puis en 2016 au Techno Classica.

C’est à l’occasion de l’Eifel Rallye Festival et du Festival of Speed de Goodwood la même année que la voiture fut pilotée par Walter Röhrl devant la foule afin de la présenter. Ses 12 km d’origine ont vite été triplés voire plus.

Photos : 4Legend.com / DR