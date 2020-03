TAG Heuer rejoint la Porsche Esports Supercup en tant que principal sponsor

Avec TAG Heuer comme nouveau sponsor principal, Porsche améliore encore sa série de courses virtuelles. Dans le cadre du nouveau parrainage, le championnat est désormais renommé «Porsche TAG Heuer Esports Supercup» et le prix de la série augmentera à 200 000 $ US pour la saison à venir. Le championnat de course monomarque esports a été lancé par le constructeur de voitures de sport et iRacing, le principal fournisseur de simulations de course en ligne réalistes en 2019. Porsche coopère déjà avec TAG Heuer en Formule E.

« Porsche est synonyme d’expériences exceptionnelles. Les courses de sport électronique offrent une expérience Porsche aussi émouvante à de nombreux fans de notre marque et la Porsche TAG Heuer Esports Supercup est notre série de courses virtuelles la plus importante », explique Kjell Gruner, vice-président marketing chez Porsche AG. « Après une première très réussie en 2019, nous sommes sur le point de commencer la deuxième saison avec un partenaire solide à nos côtés. Porsche et TAG Heuer sont déjà une grande équipe en Formule E. Maintenant, TAG Heuer, en tant que marque avec héritage, contribue à établir davantage la compétition la plus ambitieuse dans les courses d’esports. »

« Après avoir uni nos forces au sein de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E cette saison, nous sommes ravis d’étendre désormais notre collaboration fructueuse au monde de l’esport », explique Stéphane Bianchi, PDG de la division Horlogerie LVMH et PDG de TAG Heuer. « Nos deux marques maîtrisent les défis, l’innovation et la précision. En tant qu’horloger d’avant-garde avec des liens historiques avec la piste, Esports est une nouvelle plateforme fantastique pour nous de mettre en valeur nos valeurs et de soutenir une autre communauté dynamique et passionnée dans le monde de la course automobile, où la compétitivité prend vie à l’ère numérique. Nous sommes impatients de proposer une expérience Esports inégalée avec Porsche et iRacing et de voir l’élite mondiale des simulateurs de route repousser leurs limites », a déclaré Bianchi.

« Les histoires de course dans le monde réel de Porsche et de TAG Heuer sont sans précédent, et nous sommes ravis d’avoir leur soutien pour le premier championnat de course d’esports monotype dans le monde », explique Steve Myers, producteur exécutif d’iRacing.com Motorsport Simulations.

L’année dernière, l’Australien Josh Rogers a remporté le championnat lors d’une finale passionnante face à l’Allemand Maximilian Benecke. Le Britannique Sebastian Job et l’Américain Mitchell deJong ont atteint les troisième et quatrième places. Les quatre meilleurs pilotes de la saison dernière reviendront dans la série cette année, aux côtés de 36 nouveaux pilotes et des pilotes de retour.

Le programme 2020 «Porsche TAG Heuer Esports Supercup» comprendra l’introduction de plusieurs pistes au championnat, le coup d’envoi avec un test de pré-saison sur le circuit de Barcelone-Catalunya le 28 mars, qui a fait ses débuts iRacing à l’automne 2019.

Photos : Porsche