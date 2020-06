Exposition « 75 ans des Flèches d’Argent » : Auto Union et Mercedes-Benz

De décembre 2009 à mars 2010, Audi Tradition avait organisé une belle exposition sur le 75 anniversaire de l’apparition des Flèches d’Argent en exposant une dizaine de voitures de course Auto Union et Mercedes-Benz des années 1930 : 7 Auto Union et trois Mercedes-Benz de course, deux d’entre elles ayant des victoires à leur palmarès, la troisième étant détentrice de records de vitesse internationaux.

Une époque épique mise en avant

Audi a célébré fin 2009 un bel anniversaire via une exposition exceptionnelle : les 75 ans des Flèches d’Argent ayant marqué les nombreux Grand Prix des années 1930. Ces voitures allemandes de course légendaires ont commencé leur conquête mondiale des circuits de course en 1934. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale qui a éclaté en 1939, il y a eu des événements très rares dans lesquels les pilotes Auto Union et Mercedes-Benz, au volant de voitures avec des puissances allant jusqu’à 500 ch, n’ont pas réussi à triompher. Ces voitures peintes en gris argent arborant des looks futuristes étaient tellement en avance sur leurs rivaux qu’une légende s’est rapidement développée : l’ère des Flèches d’Argent est née.

Les noms des pilotes – Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch, Hermann Lang ou Bernd Rosemeyer, Hans Stuck et Tazio Nuvolari auront toujours une place d’honneur dans les annales des courses automobiles. Beaucoup d’histoires et de légendes associées à ces pilotes racontent leur courage, leur audace et leur bravoure. Et des voitures avec des vitesses de pointe égales à celles atteintes en Formule 1 aujourd’hui, mais sur des routes et des pistes de course, sans aucune mesure de sécurité. Ce fut l’ère du pilote automobile héroïque, vêtu d’une salopette en coton, avec un casque en cuir, qui a risqué sa vie pendant chaque minute de la course, et, qui l’a malheureusement parfois perdue comme Bernd Rosemeyer décédé lors d’une tentative de record de vitesse avec une Auto Union aérodynamique.

Les Flèches d’Argent des années 1930 sont parmi les plus fascinantes et les plus précieuses voitures que le monde ait vu. Leur attrait visuel est également impressionnant. Aucune autre voiture montre une technologie avancée, une grande puissance, un design épuré et une élégance réunies sous la même forme. Alors que Mercedes-Benz possède toujours la plupart de ses voitures de course initiales, les Flèches d’Argent construites par Auto Union ont presque toutes été perdues et détruites. Comme elles se sont retrouvées dans la zone d’occupation soviétique et qu’elles ont été découvertes par la nouvelle puissance occupante dans un bâtiment minier près de Zwickau (fief original de Horch et d’Audi), les voitures de course Auto Union se sont retrouvées dans les mains des Russes après la Seconde Guerre mondiale. Toutes traces d’elles ont été rapidement perdues. Quelques-unes des voitures ont été retrouvées plus tard, mais d’autres ont dû être reconstruites uniquement à partir d’anciennes photographies et de dessins.

Jamais auparavant l’Audi museum mobile n’a été en mesure d’exposer des voitures d’un si haut niveau en une seule exposition. Les voitures étaient présentées dans un environnement simple et presque puriste. Stefan Felber, responsable du concept de l’exposition, explique : « Les regards frappants de ces voitures n’ont pas besoin d’être mis d’avantage en avant. La mise en exposition reste en arrière-plan et ne fait pas d’ombre aux voitures. L’exposition est pure et élégante, tout comme les voitures elles-mêmes. Les Flèches d’Argent sont des sculptures qui sont à contempler sur un piédestal comme des œuvres d’art. » Les voitures étaient exposées sur des plates-formes noires, face aux visiteurs, dans la même direction, comme si elles attendaient le signal du départ d’une course. Chaque voiture était munie d’une borne qui fournissait des informations techniques et affichait des films historiques montrant la voiture en action lors de courses.

Trois Flèches d’Argent Mercedes-Benz

Pour cette exposition spéciale, trois Flèches d’Argent Mercedes-Benz d’origine étaient exposées : la W 25 dotée d’un moteur à huit cylindres datant de 1934, qu’a piloté Manfred von Brauchitsch durant la course de l’Eifel en 1934 et qui l’a remportée, la W 154 dotée d’un moteur 12 cylindres, qui a remporté cinq de ses sept courses durant la saison 1939, et la W 25 à moteur 12 cylindres construite en 1936 pour battre des records de vitesse. Rudolf Caracciola, lui-même détenteur de trois titres de champion européen, a battu un nouveau record du monde de vitesse de 372 km/h avec cette voiture.

Sept Auto Union de course

Sept Flèches d’Argent ont été témoins de l’histoire d’Auto Union en Grand Prix; cinq d’entre elles sont la propriété d’Audi Tradition. La légendaire voiture de course Auto Union Type C à 16 cylindres avec laquelle Bernd Rosemeyer a remporté le titre de champion européen, l’Auto Union Type C Stromlinie à 16 cylindres construite en 1937, dans laquelle Rosemeyer a franchi la barre des 400 km/h, fixant un nouveau record mondial de vitesse, et l’Auto Union Type D à 12 cylindres de 1939, avec son moteur à deux compresseurs. Ces voitures ont été perdues et reconstruites comme répliques. L’Auto Union Type D à 12 cylindres de 1938, a quant à elle, été reconstruite avec de nombreuses pièces d’origine. Il s’agissait d’une Flèche d’Argent de ce type dans laquelle Tazio Nuvolari a gagné les deux courses du Grand Prix d’Italie (Monza) et en Angleterre (Donington). D’un autre côté, l’Auto Union Type C/D à 16 cylindres de 1939, utilisée pour les courses de cote et conduite par Hans Stuck, est entièrement d’origine.

Deux voitures qui ont une place très spéciale dans l’histoire d’Auto Union complètaient cette collection d’Audi Tradition. L’Auto Union Type A à 16 cylindres datant de 1934 provient de la collection D’Ieteren (Belgique) et est une réplique de cette première Auto Union Flèche d’Argent. La deuxième voiture, avec une histoire particulièrement remarquable, a été mise à disposition par un collectionneur allemand: c’est une Auto Union Type D originale dotée de deux compresseurs. Elle a été ramenée en Allemagne de Tchécoslovaquie dans les années 1970, mais sans son moteur. La voiture avait survécu aux années de guerre dans le hall d’exposition du concessionnaire Auto Union à Prague. Depuis, un moteur d’origine a été trouvé pour cette voiture. La voiture a sa carrosserie d’origine, donnant un indice des fortes charges supportées par ces voitures durant les courses.

Photos : Audi