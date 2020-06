Camion de transport Auto Union Büssing NAG Type 300 de 1934

Dans les années 1930, l’équipe de course d’Auto Union utilisait quelques camions spécialement construits afin de transporter les voitures de courses et leurs équipements. Trois camions Büssing NAG Type 300 étaient spécialement carrossés afin de monter via des rampes en bois un véhicule dans la partie arrière fermée.

Un camion de transport de voitures de course

Créé par Heinrich Büssing, Büssing AG était l’un des premiers constructeurs allemands de camions et d’autobus, apparu en 1903. Rapidement, la société a fortement grossi, devenant l’un des plus importants constructeurs allemands, notamment dans les années 1920 et 1930.

Le 1er janvier 1931, Büssing AG basé à Brunswick a acquis le constructeur allemand de voitures particulières NAG, devenant Büssing NAG.

Auto Union AG a choisi le Büssing NAG Type 300, motorisé par un 6 cylindre de 3 962 cm3 développant 70 ch, pour le transport de ses voitures de course. Il pouvait atteindre une vitesse de 60 km/h, pesant 3 210 kg à vide avec une une charge totale de 8 tonnes.

Trois camions (1 gros / celui restauré et 2 petits) ont été spécialement produits pour le constructeur automobile allemand. Chaque camion pouvait transporter une voiture de course avec ses différentes pièces et équipements.

Alors que le châssis et l’avant provenait de Büssing NAG, la carrosserie a été réalisée en 1934 par le carrossier allemand Schumann de Werdau. Sa longueur est de 7,6 m.

Restauration en 1997 par Audi Tradition

Après avoir trouvé et acheté en 1997 l’un des 3 Büssing NAG originaux, transformé en camion de pompier, Audi Tradition a décidé de le restaurer à ses spécifications originales de transporteur d’Auto Union Renndienst. Le camion de pompier avait été adapté pour Horch en 1937 pour les pompiers de l’usine avec une échelle pivotante. Il a ensuite été utilisé pour l’usine du constructeur automobile VEB Sachsenring à Zwickau jusqu’en 1989.

La carrosserie originale a été recréée alors que le châssis, le moteur, le radiateur ainsi que les ailes avant sont d’origine.

Une fois restauré, le Büssing NAG a été présenté lors du Festival of Speed de Goodwood aux côté de l’Auto Union Type C Stromlinie de 1937, elle aussi reconstruite selon les plans d’origine. Il a ensuite fait une apparence en France à Montlhéry en 2000 pour le Grand Prix de l’Age d’Or.

Il est désormais exposé au musée August Horch de Zwickau depuis l’ouverture il y a 2 ans d’un nouveau hall d’exposition du musée, avec l’Avus dans sa partie arrière.

Photos : 4Legend.com / Audi / DR