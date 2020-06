La nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport arrive à Hambourg

Depuis sa première mondiale en mars 2020, les clients et les fans du monde entier attendent avec impatience l’occasion d’admirer la Chiron Pur Sport en direct. Après Paris et Londres, le nouveau membre de la famille Chiron a continué sa tournée vers le nord de l’Allemagne, son prochain arrêt étant Hambourg.

Précise, agile, extrême – la Bugatti Chiron Pur Sport semble voler sur des routes sinueuses. Le showroom officiel de Bugatti à Hambourg est donc parfaitement situé près de l’aéroport dans la métropole du nord. Bugatti Hambourg est représentée par le Groupe Kamps depuis 2009, un acteur apprécié dans le secteur automobile depuis plus de 60 ans et connu pour son expertise dans le domaine des hyper-sportives et des véhicules de luxe. Hambourg est l’un des quatre partenaires Bugatti en Allemagne.

Étant le concessionnaire Bugatti européen situé le plus au nord, il s’occupe également des clients venant des pays scandinaves. Équipé de meubles de la collection Bugatti Home, le showroom offre une ambiance qui reflète le style de la marque traditionnelle, permettant aux clients d’enfin admirer la Chiron Pur Sport de leurs propres yeux après que la première mondiale au Salon Automobile de Genève ait été annulée en raison de la pandémie du Covid-19.

« Nous sommes toujours étonnés de voir comment Bugatti parvient à repousser les limites physiques du monde automobile. La Chiron Pur Sport est un véhicule avec une toute nouvelle orientation et un niveau incomparable en termes d’agilité, de maniabilité et d’accélération. Les retours des clients sont fantastiques », explique Gregory Düdden, Brand Manager de Bugatti Hambourg.

Des modifications techniques profondes, un rapport de transmission plus court, des pneus entièrement neufs et une aérodynamique innovante font de la Chiron Pur Sport la Bugatti la plus agile de tous les temps.

Photos : Bugatti