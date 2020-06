Exposition de voitures de cinéma à l’Audi museum mobile

Depuis son ouverture en 2000, l’Audi museum mobile basé à Ingolstadt accueille des expositions thématiques et temporaires autour de la marque aux quatre anneaux et notamment de son patrimoine. Durant quelques mois début 2005, une exposition s’est tenue dans le musée Audi, mettant en avant des véhicules ayant participé à des films et des séries comme l’Audi 200 quattro de James Bond, l’Audi RSQ de i, Robot, la Pontiac Firebird Trans AM KITT de K2000 et la DeLorean DMC-12 de Retour vers le futur.

L’univers du cinéma a toujours été lié de près à l’automobile, des années 1910 à 2020. Les voitures jouent un rôle de plus important, permettant aux marques de faire leur promotion en visant un très large public.

Souvenez-vous de Jurassic Park avec les Mercedes ML ou James Bond avec l’Aston Martin DB5.

D’autres films ont marqué notre jeunesse avec des voitures emblématiques comme la série de Disney avec la Volkswagen Coccinelle et la trilogie Retour vers le futur mettant en scène sous différentes versions la DeLorean DMC-12 qui est depuis devenue culte et très recherchée.

Audi a depuis longtemps mis en avant modèles, commençant avec des Horch des années 1930 jusqu’à des concept cars spécialement conçus pour le cinéma comme l’Audi RSQ de Will Smith dans le film i, Robot.

D’autres modèles moins connus sont aussi passés sur le grand écran comme la DKW F93 Cabriolet ou l’Audi TT Roadster.

Cette exposition dédiée au cinéma a ainsi permis de voir en vrai des véhicules emblématiques ayant marqué l’histoire du cinéma.

Mais aussi des séries télévisées avec Kitt de la série K2000 (Knight Rider), utilisant une Pontiac Firebird Trans AM.

Photos : 4Legend.com