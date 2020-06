Audi Trimaran – Un projet de yacht à motorisation hybride V12 TDI

Conçu par la designer Stefanie Behringer (Pforzheim Technical College, Allemagne) pour le studio de design Audi à Munich, le projet d’étude « Audi Trimaran » est un concept de yacht à motorisation hybride qui intègre deux jet-skis dans un bateau à moteur. L’architecture de la coque est basée sur un trimaran, composé d’une coque centrale principale soutenue par deux coques stabilisatrices plus petites. Deux jet-skis sont stockés à l’intérieur des pods dans les stabilisateurs. Le bateau principal est propulsé par deux moteurs diesel Audi V12 TDI – légers et efficients, tandis que les jet-skis sont à moteur électrique. À des vitesses basses pouvant atteindre 8 nœuds, par exemple dans des baies ou des ports, le bateau peut être déplacé seulement à l’aide des moteurs de jet ski, qui ne produisent ni émissions ni bruit.

Un élégant trimaran à moteurs V12 TDI

À une vitesse supérieure jusqu’à 30 nœuds, les deux moteurs diesel issu de l’Audi Q7 V12 TDI peuvent être allumés en continu. Au cours de ce processus, les moteurs électriques des jet-skis soutiennent les moteurs diesel lors de l’accélération, de sorte que le bateau se déplace plus rapidement et nécessite moins de carburant. En même temps, les moteurs diesel rechargent les batteries des deux jet-skis.

Le principal avantage des multicoques est leur efficience. Cela est dû aux coques très élancées, qui ont moins de résistance au frottement dans l’eau. De plus, les multicoques ont des caractéristiques de navigation très stables et reposent au mouillage très calmement.

Le bateau mesure 15 m de long et, en raison de sa coque centrale élancée, ne mesure que 6,40 m de large. Le concept de propulsion via des hydrojets permet d’aller même en eau peu profonde, car le tirant d’eau n’est que de 58 cm. Sur le pont, il y a de la place pour 12 personnes, tandis que dans le bateau, il y a quatre couchettes. En rabattant la table du carré, deux autres couchettes peuvent être proposées.

Le design est basé sur les valeurs de la marque Audi : progressive, sportive et sophistiquée. Le bateau a une apparence athlétique et élégante sans être trop puissant ou agressif. Les proportions principales de l’extérieur suivent le caractère gracieux d’un yacht à voile, souligné par les surfaces en maille à l’intérieur des stabilisateurs et la forme de la coque principale, qui se rétrécit vers l’arrière.

En même temps, il incarne le slogan «Vorsprung durch Technik» – propre à la marque – avec une apparence très technique et sophistiquée. Le cadre argenté, qui relie les nacelles des stabilisateurs à la coque principale, accentue l’aspect technique d’Audi et rappelle les structures de cadre en aluminium de l’ingénierie automobile.

La terrasse est le lieu de détente et de rencontre. En tant que pôle opposé de l’extérieur plus technique et émotionnel, le design de la terrasse est basé sur des formes très calmes et puristes, rappelant un caractère de salon typique. Entre les deux bancs spacieux, qui se développent à partir des grandes surfaces de transats à l’arrière, une table peut être déplacée hors du sol. L’énorme toit panoramique en verre protège non seulement les passagers des vents contraires, mais peut également servir de protection solaire lorsqu’il est ombragé.

Jet-skis électriques

Les jet-skis suivent l’apparence élégante et légère du bateau principal. Les hautes parois latérales empêchent la pulvérisation d’eau, tandis que le stockage à l’avant offre de l’espace pour du matériel comme un tuba, des palmes ou des achats depuis le continent. La selle suspendue offre un excellent confort de conduite.

Les jet-skis sont stockés dans le deux petites coques stabilisatrices de chaque côté du bateau. Leur propulsion est 100% électrique via un moteur de 74 kW (100 ch), permettant de naviguer sans émission et sans bruit tout en profitant de leur couple immédiat pour les accélérations.

Projet d’étude de Stefanie Behringer

En collaboration avec le studio d’Audi Design de Munich, l’ancienne étudiante allemande en design – Stefanie Behringer – a conçu un bateau exclusif afin de valider son diplôme. Audi a même conçu une maquette permettant de mieux se rendre compte de cette réalisation qui n’a pas été produite à taille réelle.

Caractéristiques

Longueur : 15 m

Largeur : 6,40 m

Tirant d’eau : 0,58 m

Largeur de la coque principale : 2,80 m

Longueur des jet-skis : 3,2 m

Largeur des jet-skis : 1,15 m

Vitesse maximale : 40 nœuds (74 km/h )

Vitesse maximale (moteurs électriques) : 8 nœuds (15 km/h)

2 moteurs V12 TDI de 500 ch (368 kW) pour le Trimaran

1 moteur électrique de 74 kW (100 ch) pour chaque jet-ski

Photos : Audi / designboom