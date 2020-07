Une bouteille isotherme Lamborghini en édition limitée par 24Bottles

Automobili Lamborghini et 24Bottles ont produit leur première édition spéciale dans le cadre de la collaboration des deux marques italiennes : le design de la « 24Bottles for Automobili Lamborghini – Clima Bottle » rappelle le camouflage emblématique arboré par la Lamborghini Aventador SVJ du record sur la Nürburgring Nordschleife en Allemagne.

Chaque produit 24Bottles est authentiquement fabriqué avec un motif appliqué manuellement, ce qui rend chaque bouteille unique et originale. La collaboration reflète les modes de vie et la culture de la mode contemporaine ainsi que la demande croissante d’innovation environnementale, à laquelle les deux sociétés sont engagées : « 24Bottles for Automobili Lamborghini – Clima Bottle » est une synthèse parfaite des deux marques, combinant durabilité, design et performance éprouvée.

La bouteille isotherme exclusive est une bouteille en acier inoxydable 18/8 à double paroi fabriquée avec une technologie d’isolation thermique. Clima Bottle préserve la saveur et la température des boissons, qui peuvent rester chaudes jusqu’à 12 heures ou froides jusqu’à 24 heures.

Les deux marques sont nées et sont basées dans la région italienne de Bologne : Lamborghini, en 1963, produisant des supercars telles que l’Aventador et l’Huracán, et le Super SUV Urus.

A travers ses designs uniques, 24Bottles propose une approche à la fois responsable et stylée. En plus de favoriser la réduction des bouteilles en plastique jetables, 24Bottles garantit des pratiques responsables dans l’ensemble du processus de production et s’engage à compenser son impact environnemental en réalisant des projets de reboisement.

Les nouvelles bouteilles « 24Bottles for Automobili Lamborghini – Clima Bottle » sont disponibles à partir du 15 juillet 2020 dans le réseau international des magasins 24Bottles et Automobili Lamborghini, sur www.24bottles.com et www.lamborghinistore.com, et dans le magasin du siège de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese.

Photos : Lamborghini