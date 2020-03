Exposition & rétrospective des Audi A3 à Ingolstadt pour le lancement de la nouvelle génération

A l’occasion de la première mondiale de la 4ème et nouvelle génération de l’A3, Audi a organisé une exposition temporaire au sein du bâtiment A51 (où se trouve le Marketing) à l’Audi Forum Ingolstadt, mettant en avant les 3 générations d’A3 via 6 modèles et surtout le nouveau véhicule encore bâché jusqu’au 3 mars 2020.

En 2021, l’Audi A3 fêtera ses 25 ans. La voiture premium compacte d’Audi est toujours aussi populaire. 2020 est une année très importante pour Audi qui va commercialiser la 4ème génération de l’un des ses best-sellers.

Pour célébrer cela, une exposition historique temporaire se tient au siège d’AUDI AG à Ingolstadt du 24 février au 22 mars 2020 au sein du bâtiment A51. C’est l’occasion unique de voir l’évolution de la famille A3 via les 7 modèles exposés, surtout face à l’annulation du salon automobile de Genève 2020 qui devait présenter en première mondiale la nouvelle génération.

Audi A3 8L – 1996 à 2003

L’Audi A3 a fait sa première a fait ses débuts au salon automobile de Paris de 1996, devenant rapidement une véritable référence premium dans la gamme de voitures compactes. Sa nouvelle plateforme a servi un an plus tard pour la 4ème génération de la Volkswagen Golf. L’Audi A3 a été lancée en une seule carrosserie à 3 portes, suivie en mars 1999 au salon automobile de Genève par une variante à 5 portes. A ces débuts, la voiture était disponible avec 4 motorisations essence et diesel.

En mai 1998, l’Audi A3 a passé avec succès le crash-test Euro-NCAP en remportant la meilleure note en terme de sécurité.

En septembre 2000, la compacte a été légèrement restylée avec notamment de nouveaux phares et feux arrière. La voiture était une référence dans sa catégorie, recevant différentes distinctions comme le « Golden Lenkrad » et l' »Autotrophy ».

En 2001, le Groupe Audi a délocalisé une partie de la production de l’A3 dans l’usine de Győr, en Hongrie.

De 1999 à 2006, l’Audi A3 était également fabriquée dans l’usine brésilienne de Curitiba, en plus de celle d’Ingolstadt. La voiture a d’ailleurs reçu en 2000 le titre de la « Voiture brésilienne de l’année » par un jury composé de journalistes automobiles, de designers et d’acteurs de l’industrie. Cette production locale a pris fin en septembre 2006.

L’Audi A3 de première génération (type 8L) a été produite de 1996 à 2003 à 787 095 exemplaires avec une grande majorité de modèles à 3 portes. La version brésilienne a été produite de 1999 à 2006 à 57 093 exemplaires. Ainsi, l’A3 8L a été fabriqué au total à 844 188.

Audi S3 8L – 1999 à 2003

Au salon automobile de Genève 1999 est apparue la version sportive de l’A3 avec une transmission intégrale quattro : l’Audi S3 motorisée par le moteur 4 cylindres 1.8 T couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, développant 210 ch puis 225 ch sur la version restylée à partir du printemps 2001.

Elle n’a été produite qu’en version 3 portes, avec des équipements plus sportifs que l’A3 : jantes Avus de 17 pouces de série, aileron de toit, pare-chocs avant et arrières spécifiques, châssis et suspensions sportifs, sièges Recaro, coques des rétroviseurs en aluminium, …

Ses performances lui permettaient d’être la compacte sportive la plus puissante de l’époque, pouvant atteindre 240 km/h.

Audi A3 8P/8PA – 2003 à 2012

La seconde génération de l’Audi A3 (type 8P) a été présentée au salon automobile de Genève 2003. Par rapport à sa grande sœur, elle s’est élargie et son empattement s’est agrandi, se basant sur la nouvelle plateforme A (PQ 35) du Groupe Volkswagen. Cela profitait notamment aux passagers avec plus d’espace à l’intérieur.

De 2003 à 2005, l’A3 8P (en version 3 et 5 portes) avait une calandre en deux parties, remplacée par la suite par la calandre monobloc Singleframe lors du restylage en avril 2005, qui allait devenir l’élément stylistique identitaire de la firme d’Ingolstadt. La déclinaison à 5 portes Sportback est apparue en 2004.

L’offre de motorisations s’est fortement élargie par rapport à l’A3 de première génération avec des moteurs 4 cylindres essence et diesel et même un 6 cylindres (3.2 V6 de 250 ch). L’offre des boîtes de vitesses comprenait des boîtes manuelles à 5 et 6 rapports, une boîte Tiptronic et même une boîte DSG pour l’A3 3.2 quattro.

Audi a également élargi la famille A3 avec le lancement en 2008 du premier cabriolet A3 arborant une capote en toile classique.

Deux versions sportives étaient disponibles : de 2006 à 2012 – l’Audi S3 développant 265 ch via un moteur 2.0 TFSI (uniquement en 3 portes) et – de 2011 à 2012 – l’Audi RS 3 Sportback qui était le fleuron de la gamme avec un moteur 5 cylindres de 2,5 litres développant 340 ch.

Au total, 1 024 945 Audi A3 8P/8PA ont été produites.

Audi A3 24h street de 2007

En 2007, pour prouver la fiabilité de l’Audi A3 de seconde génération, Audi a participé à l’une des épreuves de course les plus difficiles au monde, la course de 24 heures du Nürburgring avec une Audi S3 8P de série convertie en voiture de course d’endurance, en simple traction.

Un prototype d’un modèle routier a ensuite été développé pour une éventuelle série limitée. Développant 275 ch, l’Audi A3 24h street est une voiture performante, ayant hérité des gênes sportifs.

Elle a été dévoilé pour la première fois au Wörthersee Tour 2007.

Audi A3 8V – 2012 à 2020

Basée sur la plateforme modulaire MQB du Groupe Volkswagen, la 3ème génération de l’Audi A3 (type 8V) a été dévoilée au salon automobile de Genève 2012 en 3 portes. Il faudra attendre février 2013 pour l’arrivée de l’A3 Sportback en 5 portes. En août 2013, Audi a élargi la gamme de la voiture compacte en lançant l’A3 berline à 4 portes. Enfin, la seconde génération de l’A3 Cabriolet a été présentée à l’IAA 2013, se démarquant par sa carrosserie allongée par rapport à la précédente version.

La production de l’A3 se faisait en partie à Ingolstadt (3 portes et Sportback) alors que les A3 Cabriolet et A3 berline étaient produites à Győr.

De nombreux moteurs turbo étaient proposés, en diesel et essence, mais aussi au gaz naturel (g-tron) et hybride (e-tron).

La gamme Audi A3 a été restylée en 2016 avec plus de technologies et une apparence extérieure améliorée. La version 3 portes a été abandonnée, ne se vendant plus assez.

Les versions sportives étaient les S3 (2013 à 2020) avec le moteur 2.0 TFSI de 300 ch et RS 3 Sportback (2015 à 2020) avec le moteur 5 cylindres de 2,5 litres de 367 ch (2015 à 1016) puis 400 ch à partir de 2017.

Audi RS 3 8V – 2015 à 2020

En 2009 est apparue l’Audi TT RS et son fabuleux moteur 5 cylindres de 2,5 litres qui a été fortement primé. Très apprécié, il n’a cessé d’évoluer en terme de puissance et d’agrément. En 2011, Audi a dévoilé la première génération du RS 3 équipée de ce moteur turbo de 340 ch qui a fait sensation dans ce segment de marché.

Pour la troisième génération de l’A3, Audi a remis le couvert en montant la puissance du RS 3 à 367 ch puis 400 ch. La présentation du RS 3 Sportback en 2015 au salon automobile de Genève a été très bien reçue. La concurrence s’est depuis manifestée comme la fameuse Mercedes A45 AMG, faisant grimper la puissance à 400 ch à partir de 2016.

Une nouvelle version du RS 3 a fait son apparition via la berline. Depuis mi-2019, avec l’apparition du WLTP, les RS 3 sont équipés de filtres à particules limitant sa sonorité mais conservant ses performances.

Nouvelle Audi A3 2020

A quelques jours de sa première mondiale via Internet, la nouvelle Audi A3 (uniquement en carrosserie Sportback à son lancement) est très attendue. L’un des modèles est présent sous une bâche et sera révélé mardi 3 mars 2020.

Le modèle exposé à Ingolstadt dans le bâtiment A51 est l’Audi S3 Sportback avec sa décoration spécifique essayée récemment par certains médias aux Canaries.

Photos : 4Legend.com