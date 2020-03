NSU TT Pick-up de 1967 : une conversion unique

Depuis 1989, un drôle de véhicule jaune fait parfois son apparition lors de rassemblements NSU : la NSU TT Pick-up de 1967, un exemplaire unique conçu et construit par Ernst Stieler et son beau-frère Dirk Sohl, un carrossier de Bonn, sur la base d’une NSU 1200 TT.

Une NSU TT a été modifiée pour Monika et Wilfried Ribbbe, qui souhaitaient avoir un véhicule différent et unique. La transformation a nécessité de couper une grande partie du toit et de refaire la partie arrière recevant le moteur.

De petites fenêtres latérales ont été installées derrière les montants B afin d’agrandir l’espace derrière les sièges avant et offrir plus de luminosité. Idem à l’arrière avec une fenêtre installée sur la nouvelle paroi séparant la benne et l’habitacle.

Afin d’optimiser les proportions, la partie arrière de la carrosserie derrière les passages de roues a été allongée de 12 cm, intégrant des entrées d’air pour le moteur. La perte de résistance de la structure due au toit coupé a été compensée par un cadre tubulaire intérieur et un arceau de sécurité.

Le moteur est dorénavant accessible via un nouveau capot moteur aéré, disposé à l’horizontal dans la benne du pick-up. Le moteur 4 cylindres NSU de 1 167 cm3 développe une puissance de 75 ch (55 kW). Il est équipé de deux carburateurs Weber 40 DCOE.

Le châssis modifié a été testé en torsion sur un banc d’essai spécifique. Les résultats ont montré que le TT Pick-up était comparable au TT normal. Ces résultats ont permis au véhicule d’être agréé par le TÜV pour une utilisation routière et afin d’être immatriculé.

Sa présentation a eu lieu lors du 12ème Treffen international NSU à Langenthal en Suisse en 1992.

Si vous êtes intéressés, elle est actuellement en vente pour 25 800 euros chez Oldtimer-Technik-Haack.

Photos : 4Legend.com / Oldtimer-Technik-Haack / DR