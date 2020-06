Fin des salons automobiles pour Lamborghini

Lamborghini a pris la décision d’arrêter d’assister à des salon automobiles internationaux comme Genève ou l’IAA. La marque italienne de supercars se concentre dorénavant sur des événements plus petits et sur mesure afin de s’adresser directement à ses clients. C’est ainsi la fin d’une époque où le grand public pouvait admirer de près ses modèles d’exception et ses concept cars.

Katia Bassi, directrice du marketing et de la communication de Lamborghini, a déclaré au média britannique AutoCar : « Nous avons décidé d’abandonner les salons automobiles parce que nous pensons de plus en plus qu’avoir une relation intime avec le client est la clé, et les salons automobiles ne sont plus alignés avec notre philosophie. Les salons automobiles dans leur format traditionnel ont permis aux gens de voir de nouvelles voitures et technologies sous un même toit en temps opportun, mais des influences telles qu’Internet et les médias sociaux ont fondamentalement changé ce rôle du salon automobile traditionnel. »

Ainsi, Lamborghini se concentre dorénavant sur de plus petits évènements plus intimes comme la Monterey Car Week à Pebble Beach, des programmes de conduite exclusifs et des événements lifestyle.

La décision de Lamborghini confirme une nouvelle fois la disparition à venir des salons automobiles internationaux, de plus en plus désertés par les grands constructeurs automobiles comme Volvo.

Lamborghini tient ainsi compte de ses clients, qui souhaitent l’exclusivité, la personnalisation et le contact individuel avec ses voitures et son personnel.

La marque de Sant’Agata Bolognese continuera de fidéliser ses fans via un nouveau championnat virtuel de voitures de course, des partenariats avec des marques de vêtements bien connues, une nouvelle application et ses programmes Super Trofeo et GT Motorsport existants.

Photos : 4Legend.com