Donkervoort D8 GTO-JD70 – Pour encaisser 2G dans les virages

La nouvelle voiture de Donkervoort Automobielen, pesant moins de 700 kg et célébrant le 70ème anniversaire de son fondateur Joop Donkervoort – la D8 GTO-JD70 – est propulsée par une version optimisée du moteur cinq cylindres turbo de 2,5 litres d’Audi Sport : 415 ch (310 kW) de puissance et 520 Nm de couple. Aussi à l’aise sur circuit que sur la route, la Donkervoort D8 GTO-JD70 franchit la barrière des 2G et offre des performances en virage à la hauteur de son accélération foudroyante.



La D8 GTO-JD70 est capable de générer plus de 2G d’accélération latérale dans les virages et plus de 1G d’accélération longitudinale. Et ce même dans sa configuration de base et avec des pneus Nankang AR-1 de route offrant une gomme plus dure et une meilleure adhérence en milieu de virage.

Elle est également devenue plus domptable grâce à une direction assistée électrique entièrement réglable, permettant de réduire l’effort physique tout en conservant le touché de direction qui est si cher à Donkervoort.

Plus de 95 % de la carrosserie de la D8 GTO-JD70 est fabriquée en fibre de carbone.

« La JD70 a dépassé les mesures normales d’accélération et de freinage et nous utilisons maintenant les G encaissés comme unité de mesure. Elle reste une pure machine de pilotage comme aucune autre sur le marché. La JD70 est la synthèse de tout ce que nous savons et de tout ce que nous avons appris sur la route et sur la piste, lors des trackdays et des échanges avec les clients. Mais elle correspond surtout à l’image que mon père, Joop, a de la supercar. Donkervoort s’est efforcé de créer une supercar pour les personnes en quête de sensations fortes et d’une expérience de conduite pure et non filtrée. La JD70 a été conçue pour permettre aux conducteurs de former un lien inébranlable avec la machine », a déclaré Denis Donkervoort, directeur général de Donkervoort Automobielen.

Seules 70 JD70 seront construites – une pour chaque année de la vie de Joop (jusqu’à présent) – et les premières livraisons sont prévues pour le 11 juin 2020.

Le D8 GTO-JD70 sera disponible à partir de 163 636,36 euros (hors taxes).

Photos – Vidéo : Donkervoort