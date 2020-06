Lumma CLR 8 RS – Une Audi RS Q8 ultime en édition limitée

Après avoir présenté la Lumma CLR 8S fin février 2020, le préparateur allemand Lumma Design récidive avec une version encore plus agressive de l’Audi RS Q8 intégrant de nombreuses pièces de carbone et en série limitée : la Lumma CLR 8 RS.

Le SUV le plus sportif de la gamme Audi intéresse très fortement les préparateurs automobiles, notamment au niveau du moteur et de l’aspect extérieur. Lumma Design est allé encore plus loin avec le CLR 8 RS qui ne laisse personne indifférent.

L’Audi RS Q8 reçoit un kit carrosserie le rendant plus athlétique, voire monstrueux via es pièces en carbone spécialement conçues.

Le kit extérieur proposé par Lumma Design comprend de nouvelles faces avant et arrière, des extensions de passage de roue, des panneaux de porte, un diffuseur arrière, un becquet de toit arrière et diverses applications pour les feux arrière. De grandes entrées d’air dans les ailées élargies assurent également une ventilation optimisée du système de freinage.

Le moteur est aussi revu et corrigé offrant une puissance de 705 ch (518 kW) et un couple de 910 Nm, associé à un nouveau système d’échappement avec 4 sorties.

Ces optimisations garantissent une amélioration notable des performances de conduite, qui sont déjà bien supérieures à celles du RS Q8 de série.

Enfin, de nouvelles jantes en 23 pouces (11 x 23″) ont été spécialement développées pour ce SUV sportif, chaussées de pneus en 305/30 R23. Les jantes peuvent être peintes selon les goûts des clients. Des cales d’élargissement sont également disponibles afin de faire ressortit les roues par rapports aux nouvelles ailes.

Le kit Lumma CLR 8 RS sera disponible à partir du 4ème trimestre 2020.

Photos : Lumma Design