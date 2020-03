Formula E – André Lotterer marque des points importants pour Porsche à Marrakech

L’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a atteint un autre top-ten à Marrakech au Maroc. Dans la cinquième course du Championnat ABB FIA Formula E 2019/2020, le pilote d’usine Porsche André Lotterer a franchi la ligne d’arrivée à la huitième place. Il avait commencé la course en troisième position. Dans la deuxième Porsche 99X Electric, Neel Jani a franchi le drapeau à damier lors du E-Prix 2020 de Marrakech à la 18ème place.

Lotterer est revenu à la quatrième place dans le premier tour, puis à la troisième place de la phase d’ouverture grâce à une pénalité infligée au pilote devant lui. Il a reculé de deux places au fur et à mesure que la course avançait, avant de se battre brièvement pour terminer quatrième. Puis, Lotterer a glissé à la huitième position dans les dernières minutes. Jani a connu une course en grande partie sans incident et s’est quelque peu amélioré depuis la 23ème place sur la grille.

Pour la deuxième fois depuis sa pole position au Mexique il y a deux semaines, Lotterer a atteint le Super Pole en se qualifiant pour le TAG Heuer Porsche Formula E Team. Dans la compétition pour les six pilotes les plus rapides, il a réalisé un temps de 1:17,253 minutes pour assurer la troisième place.

Après cinq courses sur 13, Lotterer compte désormais 25 points et se classe douzième au classement des pilotes du championnat ABB FIA Formula E. L’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team est neuvième du championnat par équipes, avec le même nombre de points.

