Formule E – Des points gagnés par Audi à Marrakech

Le pilote Audi Sport ABT Schaeffler – Lucas di Grassi – a également récolté de précieux points lors de la cinquième manche de la saison de Formule E. Avec une 7ème place âprement disputée à Marrakech (Maroc), le Brésilien a conservé la 5ème place du championnat des pilotes de la série des courses de voitures électriques.

En tant que troisième pilote le plus rapide du premier groupe de qualification, di Grassi a dû se contenter de la 13ème place sur la grille, le meilleur pilote d’une Audi e-tron FE06. En course, le Champion de Formule E 2016/2017 a une nouvelle fois fait preuve d’un fort esprit combatif. Avec des manœuvres de dépassement spectaculaires, le pilote Audi a remonté un total de sept places. Dans le dernier tour, il passe devant la Porsche d’André Lotterer, parti de la 3ème place sur la grille.

« Merci à toute l’équipe, ma voiture était vraiment bonne en course », a déclaré Lucas di Grassi. « Il n’est plus possible pour le moment avec notre configuration à partir d’une telle position de départ. La compétition en Formule E est trop forte pour ça. »

Son coéquipier Daniel Abt a lutté contre l’équilibre imprévisible des voitures en essais libres et en qualifications. En conséquence, l’équipe a changé l’arrière complet de son Audi e-tron FE06 pour la course et l’Allemand est passé de la 18ème position sur la grille pour terminer en 14ème.

« Néanmoins, ce fut une course extrêmement frustrante », a déclaré Abt. « Nous n’avions tout simplement pas de rythme ici. »

« Il est évident que nous avons du travail à faire », a déclaré le directeur de l’équipe, Allan McNish. « Heureusement, nous avons un peu de temps avant la prochaine course pour réfléchir à la façon dont nous pouvons nous améliorer. Daniel avait déjà des problèmes en qualifications. Au moins, nous avons marqué des points avec Lucas et défendu la 5ème place du championnat des pilotes. »

Le vainqueur de l’année dernière, Sam Bird, a marqué un point pour l’équipe cliente Audi Envision Virgin Racing en 10ème position. Son coéquipier Robin Frijns a dû commencer la course depuis l’avant-dernière ligne de la grille après avoir touché un mur lors des qualifications. Le Néerlandais a remonté dix positions et terminé douzième.

Résultats

1 António Félix da Costa (DS Techeetah)

2 Maximilian Günther (BMW)

3 Jean-Eric Vergne (DS Techeetah)

…

7 Lucas di Grassi (Audi e-tron FE06)

10 Sam Bird (Audi e-tron FE06)

12 Robin Frijns (Audi e-tron FE06)

14 Daniel Abt (Audi e-tron FE06)