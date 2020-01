Formule E – Audi fait le show dans une course palpitante à Santiago du Chili

La Formule E a débuté 2020 avec une course spectaculaire à Santiago du Chili. Lucas di Grassi de l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler a ravi les fans sud-américains avec une remontée spectaculaire de la 22ème place sur la grille à la septième place.

Duels passionnants, nombreuses manœuvres de dépassement, collisions et suspense jusqu’au dernier tour : l’E-Prix au Parque O’Higgins dans la capitale chilienne a livré une course de Formule E typique qui a enthousiasmé les spectateurs.

« C’était absolument fantastique », a déclaré Lucas di Grassi. « Je suis complètement épuisé, mais ravi d’avoir grimpé à la septième place de l’avant-dernière ligne de la grille. Je suis très fier de toute l’équipe et d’Audi. »

Le Brésilien n’a pas eu de chance en qualifications, lorsqu’un accident s’est produit directement devant lui. Il a commencé la course en partant de la 22ème place sur la grille. Avec sa remontée, il a souligné que l’Audi e-tron FE06 est l’une des voitures les plus rapides de la grille.

Son coéquipier Daniel Abt a dû faire face au trafic lors des qualifications. L’Allemand a progressé de la 13ème place sur la grille au 8ème rang de la course. Une pénalité de 30 secondes lui a ensuite été infligée pour avoir provoqué une collision et l’a ramené au 14ème rang.

« Aujourd’hui, ce fut un véritable combat de rue », a déclaré le directeur de l’équipe, Allan McNish. « Après une séance de qualification difficile, nous savions tous que ça allait être une course difficile pour nous. Mais, encore une fois, l’équipe a repris le chemin du retour. Le fait que Lucas ait pu se hisser au septième rang était impressionnant. C’est dommage que Daniel ait été pénalisé pour l’un des nombreux incidents survenus aujourd’hui. Ce fut un week-end de course difficile pour nous, mais nous prenons des points importants avec nous de Santiago et nous attendons déjà avec impatience la prochaine course au Mexique. »

Sam Bird a marqué un point pour l’équipe cliente d’Audi, Envision Virgin Racing, en terminant à la dixième place. Robin Frijns a terminé 15ème après un contact frénétique au départ.

Classement

1 – Maximilian Günther (BMW)

2 – Antonio Félix Da Costa (DS)

3 – Mitch Evans (Jaguar)

…

7 – Lucas di Grassi (Audi e-tron FE06)

10 – Sam Bird (Audi e-tron FE06)

14 – Daniel Abt (Audi e-tron FE06)

15 – Robin Frijns (Audi e-tron FE06)

Photos : Audi