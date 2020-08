Formule E – Lucas di Grassi monte sur le podium avec Audi à Berlin

Deuxième course de Formule E à Berlin, premier podium pour Audi Sport ABT Schaeffler : de sixième sur la grille de départ, Lucas di Grassi est remonté à la troisième place le jeudi soir 07 août 2020. Avec la 13ème place à l’arrivée, René Rast n’a pas pu marquer de points, il est parti depuis la voie des stands.

Après une 8ème place lors de la première journée, di Grassi a fait un retour impressionnant jeudi. Le Brésilien a réalisé le meilleur temps aux essais libres. En qualifications, il est entré dans la « Super Pole » des six pilotes les plus rapides. En course, di Grassi a pris deux positions dans un premier temps, il a ensuite remporté de justesse un duel spectaculaire avec Robin Frijns dans l’Audi e-tron FE06 de l’équipe Envision Virgin Racing.

« Quand vous êtes sur le podium en Formule E, c’est une bonne journée », a déclaré di Grassi. « Nous avons travaillé dur pendant la nuit et nous avons beaucoup amélioré la voiture par rapport à hier. Néanmoins, la course était de nouveau intense. Nous continuerons à travailler pour tirer les meilleures performances de la voiture. Nous roulons dans l’autre sens à partir de samedi à Berlin, ce qui devrait également nous convenir. »

Lors de sa deuxième journée de course pour Audi Sport ABT Schaeffler, René Rast a eu un accident similaire à celui de Lucas di Grassi mercredi. « J’ai pris un peu trop de risques lors des qualifications », a déclaré Rast. « Lors du freinage dans le premier virage, la roue avant droite s’est bloquée. Par conséquent, j’ai complètement raté le sommet du virage et je me suis qualifié dernier. »

Rast est parti de la voie des stands et a gagné dix places lors de la course. Au final, l’Allemand n’a pas pu marquer de points à seulement 1,7 seconde près. D’un autre côté, la nouvelle recrue de Formule E a acquis beaucoup plus d’expérience.

« Dans l’ensemble, je suis très satisfait de la réaction de l’équipe après une première journée difficile », a déclaré le directeur de l’équipe, Allan McNish. « Nous nous sommes considérablement améliorés par rapport à mercredi. Lucas était extrêmement puissant et a montré l’esprit combatif pour lequel il est connu. Il est désormais deuxième du championnat des pilotes. C’est dommage que René n’ait pas eu de chance en qualifications, sinon il aurait marqué plus de points. »

Robin Frijns et Sam Bird ont terminé quatrième et sixième pour Envision Virgin Racing, trois Audi e-tron FE06 ont donc terminé dans le top six jeudi soir.

Après une journée de pause les deux prochaines courses de Formule e, sur les six prévues à Berlin, ont eu lieu samedi et dimanche derier. Le tracé de la piste était celui sur lequel Audi Sport ABT Schaeffler a gagné au cours des deux dernières saisons.

Photos : Audi