Le Porsche Centre Mayfair devient le premier Porsche Studio en Grande-Bretagne

Le lundi 10 août 2020, le Porsche Centre Mayfair a ouvert ses portes dans un nouveau lieu spécialement construit à cet effet. Ce centre Porsche reste au cœur de Mayfair et intègre un certain nombre de premières pour Porsche en Grande-Bretagne : le premier Porsche Studio et le premier magasin Porsche Design à être hébergé dans un centre Porsche.

À une courte distance de l’ancienne adresse de Berkeley Square, qui abritait le Porsche Center Mayfair depuis 2006, le nouveau centre ultramoderne de 795 m² est situé sur Clarges Street, à côté de Piccadilly. Londres, l’une des rares villes au monde où tradition et innovation s’épanouissent de manière égale et en parfaite harmonie, offre le contexte parfait pour un concept de showroom futuriste : un nouvel espace qui va au-delà du format traditionnel du showroom en offrant un large éventail d’expériences. Les caractéristiques comprennent un espace café au sous-sol, tandis qu’un mur LED et des écrans interactifs améliorent l’expérience client et le processus de configuration.

Ce mélange délicat de caractéristiques traditionnelles avec des concepts innovants soutenus par les dernières technologies, si typiques de Porsche, reflète la position du Porsche Center Mayfair délocalisé en tant que Porsche Studio. Cela en fait le 11ème Porsche Studio au monde et un pilier important de la stratégie des espaces de ventes futurs du constructeur de voitures de sport.

Les environs immédiats du centre Porsche abritent la plus grande concentration d’hôtels 5 étoiles de Londres, des restaurants étoilés au guide Michelin et certaines des adresses de shopping les plus célèbres au monde. À juste titre, le nouveau centre Porsche est le premier en Grande-Bretagne à présenter une boutique Porsche Design, en complément du magasin autonome de Knightsbridge.

Porsche Retail Group continuera d’exploiter le Porsche Centre Mayfair sur le nouvel emplacement. Adam Flint, directeur général, Porsche Retail Group, a commenté : « Nous sommes très fiers du nouveau Porsche Centre Mayfair car il représente des premières importantes pour notre marché. La réalisation d’un projet aussi complexe, en particulier au cours d’une année qui a présenté tant de défis mondiaux, témoigne du dévouement et du travail acharné de toutes les personnes impliquées. Greg Hardy-Smith et son équipe sont tous extrêmement enthousiastes à l’idée de s’installer et d’offrir un nouveau niveau d’expérience Porsche à nos clients, dont beaucoup se souviennent de nos débuts à Berkeley Square. »

« Nous sommes heureux de dire que non seulement nous allons transférer toute notre équipe existante sur le nouveau site, mais qu’ils seront rejoints par de nouveaux postes créés par notre activité élargie, comme le magasin Porsche Design. »

Photos – Vidéo : Porsche