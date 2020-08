Manchester accueille la Bugatti Chiron Pur Sport

Extrêmement sportive et un chef d’œuvre, la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport est une hypersportive sans compromis qui représente la quête de perfection et d’innovation technologique de la marque française. La Pur Sport a beaucoup en commun avec la dernière étape de sa tournée à travers l’Europe : Manchester. La ville dans le nord de l’Angleterre compte comme capitale de l’innovation et de l’art, un centre culturel majeur connu pour sa musique et ses vastes bibliothèques ainsi que ses bâtiments victoriens. Et n’oublions pas son rôle glorieux dans le monde du sport, étant la patrie de deux des plus grands clubs de football anglais.

La Bugatti Chiron Pur Sport était définitivement dans son élément lors de la visite de Manchester – garée devant le tout nouveau et moderne musée national du football adjacent aux bâtiments historiques Printworks et Corn Exchange. La ville de Manchester souligne alors la tradition Bugatti de combiner histoire et innovation.

À son arrivée, la Pur Sport a été accueillie chez le partenaire Bugatti avec une grande affiche indiquant que le showroom de Manchester prévoit d’ouvrir en janvier 2021. La Chiron Pur Sport s’est tout de suite sentie chez elle dans un showroom pop-up créé pour son arrivée où elle a rejoint sa sœur, la Bugatti Chiron Sport et aussi la Bugatti Veyron.

« Notre équipe basée ici au cœur du Cheshire est ravie de présenter une voiture aussi impressionnante et unique que la Pur Sport et d’être associée à l’une des marques les plus emblématiques et exclusives au monde. Nous avons déjà établi une excellente relation avec nos nouveaux collègues au siège de Bugatti à Molsheim et ont l’intention de devenir l’un de leurs principaux partenaires », explique le Managing Director Jon Crossley. Bien que le showroom officiel n’ouvre qu’en 2021, le service après-vente est déjà pleinement opérationnel pour les propriétaires dans tout le nord de l’Angleterre.

Photos : Bugatti