Formule E – Porsche quitte le Mexique avec des sentiments mitigés après la pole position

Après la première pole position de son histoire encore brève, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a raté un podium dans le E-Prix de Mexico. André Lotterer a enregistré le meilleur tour en Super Pole pour assurer la pole position lors de la quatrième course du Championnat ABB FIA Formula E à Mexico et revendiquer un autre temps fort pour Porsche dans la série de courses entièrement électrique. Il a marqué trois points au championnat des pilotes.

Lotterer n’a cependant pas eu autant de chance dans la course elle-même. Après avoir lutté contre le patinage au départ, il a perdu trois places après avoir été en contact avec l’éventuel vainqueur de la course, Mitch Evans (Jaguar Racing) lors du premier virage du premier tour. De nouvelles batailles ont gravement endommagé la carrosserie de la Porsche 99X Electric, l’obligeant à abandonner la course.

Neel Jani a terminé la course à la 14ème place de la Porsche 99X Electric n°18. Le pilote suisse avait obtenu la 14ème place sur la grille lors des qualifications et a pu remonter d’une place dans la phase d’ouverture, avant de reculer après avoir subi une pénalité de drive-through pour une violation des règles techniques.

Comme ce fut le cas lors des deux premières courses de la saison à Diriyah, Lotterer figurait parmi les cinq premiers pour le vote Fanboost mais n’a pas pu utiliser l’énergie supplémentaire. Lotterer occupe la dixième place du classement des pilotes, tandis que Neel Jani est actuellement en 23ème position. Après quatre courses, le TAG Heuer Porsche Formula E Team est neuvième au classement par équipes.

La cinquième course du Championnat ABB FIA Formula E 2019/2020 aura lieu le 29 février 2020 à Marrakech.

Photos : Porsche