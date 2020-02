Porsche Esports Supercup 2020 – Plus de 4 900 participants aux qualifications

Porsche étend son partenariat avec le fournisseur de courses sim iRacing. Depuis mi-décembre 2019, les concurrents se sont affrontés lors des tours de qualification pour la Porsche Esports Supercup 2020 dans la «Porsche iRacing Cup» sur différents circuits virtuels. Plus de 4 900 pilotes sim ont déjà participé aux tours de qualification, soit deux fois plus de participants que l’an dernier. Les qualifications se terminent le 2 mars, avec les 20 meilleurs pilotes pour participer à la Porsche Esports Supercup. À l’heure actuelle, le pilote de Formule 1 et passionné de course sur sim Max Verstappen est en compétition, le coureur Red Bull des Pays-Bas se classant 20ème au 10 février 2020. La grille de départ sera enrichie par les 20 meilleurs pilotes sur sim de la dernière saison. Ils se qualifient automatiquement pour les courses de 2020.

Lors de la qualification, un système iRating créé par iRacing garantit que le niveau de performance est homogène. La valeur numérique individuelle donne une idée des compétences générales et du succès de chaque conducteur. La clé pour atteindre la valeur numérique la plus élevée possible est, par exemple, une conduite parfaite et le résultat correspondant. De plus, les points gagnés à l’issue des tours de qualification déterminent le niveau de performance par rapport à l’ensemble de la grille de départ.

L’année dernière, un total de 2 372 pilotes ont tenté de se qualifier pour la Porsche Esports Supercup. Pour la saison 2020, le champion en titre Joshua Rogers (Australie) et ses plus grands rivaux Max Benecke (Allemagne), Sebastian Job (Grande-Bretagne) et Mitchell deJong (USA) reviennent comme favoris. En 2019, ils ont décroché les quatre premières places du championnat.

Les meilleurs pilotes de sim du monde disputeront la Porsche Esports Supercup 2020. Au total, 40 pilotes s’affronteront dans dix courses en ligne dans une Porsche 911 GT3 Cup virtuelle. La plupart de ces courses se déroulent parallèlement aux véritables manches de championnat de la Porsche Mobil 1 Supercup, qui sont organisées pour soutenir les épreuves européennes de Formule 1.

La première course de simulateur du championnat aura lieu le 2 mai 2020 sur la version virtuelle du Circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. Simultanément, la Porsche Mobil 1 Supercup actuelle disputera sa première manche au même endroit. Le 19 septembre porchain, le Circuit italien de Monza accueillera la phase finale de la Esports Supercup.

Manches 2020 de la Porsche Esports Supercup

27/29 mars 2020, essais routiers à Barcelone

2 mai 2020, Circuit Zandvoort

9 mai 2020, Circuit de Barcelona-Catalunya

23 mai 2020, Donington Park Circuit

13 juin 2020, Circuit des 24 Heures Le Mans

4 juillet 2020, Nürburgring-Nordschleife

18 juillet 2020, Silverstone Circuit

1 août 2020, Road Atlanta

15 août 2020, Circuit Brands Hatch

29 août 2020, Circuit de Spa-Francorchamps

19 septembre 2020, Autodromo Nazionale Monza

Photos : Porsche