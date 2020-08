Formule E – Premier podium pour le pilote Audi René Rast

Pour son arrive en Formule E et lors de sa cinquième course pour l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler, le pilote d’usine Audi – officiant en DTM – s’est frayé un chemin vers son premier podium dans la série de courses électriques avec un passage spectaculaire peu avant l’arrivée.

Le double champion DTM apprend vite. Après sa quatrième course le dimanche 09/08/2020, qui a été décevante pour lui, Rast s’est montré en forme exceptionnelle sur la piste prolongée de Tempelhof à Berlin le 12 août 2020 : le plus rapide en qualifications de groupe, ce qui lui a valu un point supplémentaire, quatrième en Super Pole et une course intelligente où il a pleinement exploité l’efficacité de son Audi e-tron FE06 et, dans le dernier tour, a dépassé la Porsche d’André Lotterer avec un geste courageux.

« Mon équipe m’a dit que j’avais 0,5% plus d’énergie disponible qu’André pour le dernier tour », a déclaré Rast. « J’ai vu qu’il avait des problèmes et je l’ai donc complètement attaqué. Rast a remporté le duel contre Lotterer, bien que le pilote Porsche se soit défendu avec force et qu’il y ait eu plusieurs touches. « Il y a eu des frottements », a déclaré Rast. « Mais, j’ai appris ces derniers jours que cela faisait partie de la Formule E. Je suis vraiment content de mon premier podium en Formule E. »

Lucas di Grassi a encore une chance de terminer deuxième du championnat avant la dernière course de la saison le jeudi 13/08/2020, bien qu’il n’ait pas marqué de points mercredi. Le Brésilien est entré en collision avec le nouveau champion, António Félix da Costa, et a crevé un pneu dans l’action. Après l’arrêt aux stands, di Grassi a enregistré le meilleur tour de course.

Le Brésilien a dû commencer la course depuis la dernière ligne de la grille, après que quatre pilotes du premier groupe de qualification n’aient pas été en mesure de réaliser un tour de temps. « Si vous voulez avoir une chance dans le premier groupe, vous devez quitter les stands le plus tard possible », a déclaré di Grassi. « Les voitures devant moi roulaient si lentement que nous avons tous franchi la ligne trop tard. » Curieusement, il a battu les quatre champions de Formule E sur la grille.

« Une voiture à l’avant, une à l’arrière », a déclaré le directeur de l’équipe Allan McNish. « Ce qui est arrivé à Lucas en qualifications était extrêmement ennuyeux, car il avait une voiture très rapide. Une petite consolation est qu’il sera demain dans le deuxième groupe de qualification. René était tout simplement génial aujourd’hui. Il a parfaitement utilisé l’avantage d’être dans le quatrième groupe lors des qualifications, a habilement géré son énergie en course et a attaqué à la fin. La course de dimanche a été une déception pour lui. Aujourd’hui, il a montré qu’il apprend vite et qu’il est un vrai combattant. »

Robin Frijns de l’équipe cliente Envision Virgin Racing est également monté sur le podium mercredi soir. Le pilote d’usine Audi du DTM est parti deuxième et a également conservé cette position dans la course.

Photos : Audi