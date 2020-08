DTM – Audi a dominé l’ouverture de la saison 2020 à Spa

L’Audi RS 5 DTM est la voiture à battre également dans le DTM en 2020. Lors de l’ouverture de la saison à Spa-Francorchamps (Belgique) les 1 et 2 août 2020, Audi a remporté les cinq premières places lors de la deuxième course du dimanche comme elle l’avait fait la veille. Le tenant du titre René Rast a remporté de justesse un duel passionnant avec le vainqueur du samedi Nico Müller. Le podium de dimanche a été complété par Robin Frijns. C’était la neuvième victoire consécutive d’Audi en DTM.

« Ce fut un début de saison incroyable avec deux résultats fantastiques pour Audi », a déclaré Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport, après le dernier triomphe des quatre anneaux. « J’ai le sentiment que nous avons été encore plus forts aujourd’hui qu’hier. C’est formidable que nous puissions continuer là où nous nous étions arrêtés l’année dernière. Spa est un circuit très spécial où une bonne gestion des pneus est importante. Mais vous avez également besoin de la puissance du moteur à Spa. Nous avons clairement vu ces deux jours que nous avions le meilleur moteur. »

Après une première course décevante le samedi, le tenant du titre René Rast a effectué un retour impressionnant dimanche. Le pilote de l’Audi Sport Team Rosberg a assuré sa 14ème pole position avec un nouveau record de piste, transformant la pole position en sa 18ème victoire en DTM. L’Allemand a également enregistré le tour le plus rapide.

« C’était une très bonne course, bien meilleure qu’hier quand je me battais avec les pneus », a déclaré le double champion du DTM. « Nous avons amélioré certaines choses sur la voiture, mais j’ai aussi travaillé sur ma conduite. Nous avons reçu notre récompense pour cela aujourd’hui. C’était un combat sympa avec Nico et Robin – juste et bon. Juste la façon dont il devrait être. La course avec DRS et Push-to-Pass dans le DTM est géniale. »

Rast a pris la tête immédiatement après le départ mais l’a perdu contre Müller au quatrième tour. Vers le milieu de la course, Rast a également dû se défendre contre le coéquipier de Müller, Robin Frijns, qui a finalement perdu beaucoup de temps à l’arrêt au stand, transformant le combat à trois à l’avant en duel. Rast a réduit l’écart avec Müller avec l’aide du DRS et du Push-to-Pass, dépassant finalement Müller à six tours de la fin de la course.

Une tentative du pilote suisse de contre-attaquer à nouveau dans le dernier tour a échoué car son DRS s’est refermé après une petite glissade à la sortie «Eau Rouge» et n’a pas pu être rouvert. « Dans l’ensemble, le week-end a été superbe », a déclaré Müller. « Je mène le championnat. Mais je n’ai jamais été aussi mécontent d’une deuxième place. Nous aurions dû gagner aujourd’hui aussi. J’avais l’impression que tout était sous contrôle. »

Robin Frijns, coéquipier de Müller au sein de l’Audi Sport Team Abt Sportsline, a complété le podium avec la troisième place. Le Néerlandais a également beaucoup mieux géré les pneus dimanche que la veille. « Malheureusement, j’ai pris un mauvais départ. Et ma stratégie de rouler particulièrement longtemps avec le premier train de pneus n’a pas porté ses fruits, car mon écart après l’arrêt au stand était tout simplement trop important. »

Le coéquipier de Rast – Jamie Green – s’est frayé un chemin de la huitième place sur la grille à la quatrième position. Mike Rockenfeller et Loïc Duval de l’Audi Sport Team Phoenix ont terminé cinquième et septième. Duval a repris six positions en course après l’annulation de son meilleur temps en qualifications.

L’équipe cliente WRT Team Audi Sport a écrit un morceau de l’histoire du DTM : Fabio Scherer a été le premier pilote à franchir la barre des 300 km/h avec une voiture de course de catégorie 1 lors de la course de dimanche.

Après les deux premières des 18 courses programmées, Audi menait le championnat des constructeurs avec 152 points clairement devant BMW (34 points).

Le DTM se poursuit les 22/23 août avec un total de quatre courses au Lausitzring en Allemagne.

Photos : Audi