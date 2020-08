La start-up «&Charge» de Porsche Digital favorise la mobilité électrique

Avec «& Charge», Porsche Digital a créé avec succès sa propre entreprise dans le domaine de la mobilité électrique, élargissant ainsi son portefeuille d’activités numériques. «&Charge» propose une plateforme numérique grâce à laquelle les utilisateurs peuvent obtenir un crédit pour leurs achats en ligne pour la mobilité électrique. La start-up, basée à Frankfurt-am-Main en Allemagne, propose ainsi le premier programme de fidélité pour la mobilité électrique en Europe.

Création d’une nouvelle société

Pour tous les achats, réservations et autres transactions traitées via la plateforme en ligne, les utilisateurs reçoivent des «kilomètres». Ces kilomètres peuvent ensuite être échangés sous forme de crédits de charge pour les véhicules électriques ou de trajets gratuits avec des scooters publics et des services d’autopartage, entre autres.

« En peu de temps, notre équipe de Porsche Digital a bâti une entreprise prospère et indépendante à partir d’une idée. Les plateformes numériques peuvent considérablement accélérer le changement vers des solutions de mobilité durable », explique Mattias Ulbrich, PDG de Porsche Digital. « Nous avons réussi à le faire grâce à l’engagement d’Eugen Letkemann et de son équipe, avant tout. »

Une entreprise climatiquement neutre depuis sa création

La plateforme « &Charge » est actuellement disponible en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. D’autres pays suivront sous peu dont la France et la Suisse. Jusqu’à présent, l’offre a été bien accueillie : depuis sa création, un grand nombre d’entreprises ont rejoint l’initiative en tant que partenaires – dont plus de 600 partenaires e-commerce et onze fournisseurs de mobilité. L’équipe travaille actuellement principalement à compléter les offres stationnaires. Dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne, les premiers partenariats ont été conclus dans les domaines de la gastronomie et du commerce de détail.

« Avec notre plateforme, nous nous efforçons de contribuer au changement de la mobilité. Nous mettons le client au centre de nos activités et créons des incitations lucratives pour la mobilité durable », explique Eugen Letkemann, directeur général de «&Charge». « La clé pour cela est que nous pouvons offrir à nos utilisateurs une large gamme de services – à la fois en termes de collecte et d’échange de kilomètres. »

« & Charge » est une entreprise climatiquement neutre depuis sa création. La start-up évite, réduit et compense non seulement les émissions de CO2 de ses propres activités commerciales, mais aussi celles de ses utilisateurs. Les clients peuvent utiliser leurs «kilomètres» collectés pour soutenir des projets de protection climatique certifiés. À cette fin, « &Charge » collabore avec le développeur de projets et le fournisseur de solutions climatiques « South Pole ».

