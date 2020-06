Goodyear entre dans le monde des courses d’esports

La saison 2020 a marqué le retour de Goodyear au championnat du monde de sport automobile avec des victoires au Championnat du monde d’endurance FIA ​​et un nouveau partenariat avec la WTCR – FIA World Touring Car Cup. Ce mois-ci, le retour se poursuit, avec une entrée dans le monde des courses virtuelles.

Alors que les équipes et les fans attendent avec impatience la reprise des saisons de sport automobile, l’industrie et la communauté au sens large ont afflué vers les courses de simulateurs virtuels d’esports pour combler le vide. L’Esport a déjà un public dédié, mais l’adoption presque universelle de courses virtuelles accessibles et conviviales pour les fans a été un énorme succès. Les pilotes participent à ces courses en ligne en utilisant des configurations de simulateur dans leur propre maison et les fans peuvent se connecter du monde entier pour suivre en direct, comme ils le feraient avec un événement de course réel.

Fort de ses partenariats existants avec des championnats de course de premier plan, Goodyear est impliqué dans des événements de sport automobile virtuels pour le WTCR et les 24 Heures du Mans. En tant que seul fournisseur de pneus pour le WTCR, les pneus Goodyear virtuels seront équipés pour toutes les voitures participant au championnat esports de la série, qui débutera le dimanche 14 juin. Cela marquera les débuts compétitifs du pneu de voiture de tourisme Goodyear Eagle F1 SuperSport dans le plus haut niveau de la course automobile, avant ses premières courses réelles plus tard dans l’année.

Le week-end des 13 et 14 juin, la nouvelle marque Goodyear sera présentée pour la première fois lors des 24 Heures du Mans historiques. Les «24 Heures du Mans Virtuelles» sont une course e-sport qui se tiendra à la date initialement prévue pour la 88ème édition de la vraie classique de l’endurance française. La marque Goodyear qui sera dévoilée sur la piste à temps pour la vraie course en septembre sera exposée pour la première fois virtuellement et présentée tout au long des 24 heures de course virtuelles.

Ben Crawley, directeur du sport automobile, a déclaré : « Les sports électroniques ont bénéficié d’une énorme croissance de popularité pendant le confinement. Même lorsque la course dans la vraie vie commence, nous prévoyons que l’esport poursuivra sa croissance car il connecte vraiment les fans avec leurs héros de course. À long terme, nous chercherons des moyens d’intégrer les décisions concernant le choix des pneus et les stratégies d’arrêt aux stands dans les sports électroniques en aidant les programmeurs à reproduire avec précision les performances réelles des pneus de course Goodyear. À court terme, c’est une opportunité pour nous de nous connecter avec les fans et d’amener notre célèbre marque dans un monde de course virtuelle en pleine croissance. »

Avant ses débuts au Championnat du monde d’esports, Goodyear a déjà été vu dans le Digital Racing Challenge du Championnat d’Europe de courses de camions et la ligue eNASCAR.

Photos : Goodyear