Formule E – Un mauvaise course pour Porsche à Hong Kong

Une accumulation de masse a provoqué le chaos dans la phase de départ de la quatrième course du «Challenge ABB Formula E Race at Home» – et a privé les deux pilotes de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team de la possibilité de marquer des points. André Lotterer et Neel Jani devaient se contenter des 15ème et 16ème places sur le circuit virtuel de Hong Kong (HK). Joshua Rogers a donné une autre solide performance au volant de la Porsche 99X électrique numérique dans l’événement pour les sim racers et les influenceurs. Le champion en titre de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup avait déjà décroché la pole position lors des qualifications. Il a ensuite conclu sa deuxième participation à la course de la saison en franchissant la ligne d’arrivée à la deuxième place.

La course principale

Après être parti de la dixième et de la 17ème position sur la grille de départ et suite à des scènes chaotiques au premier virage, quelques belles manœuvres ont permis aux deux pilotes Porsche de s’améliorer, pour se retrouver en tête du peloton après une série de dépassement sans faute. Les deux pilotes Porsche travaillent ensuite à un bon rythme dans leur Porsche 99X Electric et affichent un grand esprit combatif alors qu’ils montent tous les deux de huit positions. Lotterer a terminé 15ème, avec Jani juste une place derrière. Jani reste cinquième au classement des pilotes avec 24 points, tandis que Lotterer est 14ème avec six points.

Résultats

Neel Jani (Porsche 99X Electric, #18) – 16ème place

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36) – 15ème place

La course «Challenge Grid»

Le circuit virtuel de Formule E à Hong Kong s’est une nouvelle fois révélé être un terreau fertile pour Joshua Rogers. Trois semaines après avoir enregistré une première victoire dans l’épreuve pour les pilotes virtuels et les influenceurs sur le même circuit, Rogers a terminé deuxième pour s’assurer une autre place sur le podium. Le pilote australien avait raté les courses les deux derniers week-ends, mais était revenu en pole position sur une piste mouillée. Dans la course, Rogers a effectué une série de mouvements défensifs pour conserver son avance contre le challenger Lucas Müller. Il a cependant dû laisser le pilote allemand le doubler dans l’avant-dernier tour. Rogers a marqué 20 points pour sa pole position et sa deuxième place. Il est maintenant cinquième au classement des pilotes après avoir participé à deux courses sur quatre. Marius Golombeck, le deuxième pilote d’une Porsche 99X Electric virtuelle, a atteint la 15ème place.

Résultats

Marius Golombeck (Porsche 99X Electric, # 18) – 15e place

Joshua Rogers (Porsche 99X Electric, # 36) – 2e place

Photos : Porsche