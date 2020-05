Porsche installe 650 000 abeilles à Zuffenhausen

Porsche s’engage pour la protection de la nature et des espèces sur le site de Zuffenhausen : l’entreprise installe 13 colonies d’abeilles, chacune avec environ 50 000 animaux, sur son propre verger. Les populations d’abeilles en Allemagne sont en danger. Plus de la moitié des 560 espèces d’abeilles vivant ici sont menacées d’extinction.

« Porsche est consciente de sa responsabilité envers l’environnement et la société. L’utilisation prudente des ressources, une action respectueuse de l’environnement et économe en énergie sont fondamentales pour nous. Avec l’installation des abeilles et l’entretien du verger, nous apportons une contribution importante à la protection des animaux et des plantes domestiques », explique Andreas Haffner, membre du comité des ressources humaines et des affaires sociales de Porsche AG.

Les abeilles, mais aussi les abeilles sauvages, les bourdons et autres insectes trouvent une variété colorée de fleurs sur le verger délibérément naturel de Porsche. Divers arbres fruitiers, haies et bandes de fleurs fournissent une large gamme de nourriture et sont utilisés par les abeilles pour la production de miel. Une colonie d’abeilles produit en moyenne environ 20 kilogrammes de miel par an. La première récolte des abeilles Porsche devrait avoir lieu dans quelques semaines. Un millier de pots de miel devraient être initialement produits à Zuffenhausen. À partir de l’été 2020, le miel sera vendu sous le nom de « Turbienchen – Der Honig von Porsche Zuffenhausen » dans les magasins pour employés et au café-bar du musée Porsche.

Les initiateurs du projet sont la gastronomie Porsche et la gestion de l’environnement. Ensemble, les zones d’implantation des colonies d’abeilles ont été sélectionnées. « La durabilité est fermement ancrée dans la stratégie d’entreprise de Porsche. Avec le projet «Honey from Zuffenhausen», nous abordons des aspects importants de la stratégie de développement durable du secteur de la restauration – le bien-être animal, la production régionale et la nourriture naturelle », explique Michael Raichle, chef de la restauration et des services et directeur général de Porsche Dienstleistungs GmbH. Soit dit en passant, Zuffenhausen est déjà le deuxième site Porsche avec ses propres colonies d’abeilles. Environ trois millions d’abeilles vivent dans l’usine de Leipzig depuis 2017 sur le site naturel hors route de 132 hectares.

Photos : Porsche