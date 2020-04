Audi A3 Genuine Edition 2020 – Limitée à 600 exemplaires en version Sportback & Berline

Pour le lancement de la nouvelle A3 (Sportback & Berline) 2020 sur le marché espagnol, la marque aux quatre anneaux propose une première série limitée de 600 modèles, richement équipée. L’Audi A3 Sportback Genuine Edition est disponible à partir de 32 120 euros avec les trois moteurs essence et diesel, 5 couleurs de carrosserie (blanc Ibis, noir Mitos, rouge Tango, bleu Navarra ou gris Daytona).

Les Audi A3 Sportback Genuine Edition et Audi A3 Berline Genuine Edition se caractérisent par des détails qui améliorent encore la fonctionnalité et la sportivité de l’A3 avec la finition S line, en ajoutant l’ensemble de confort complet et les éléments inclus à l’intérieur du pack S line, tels que la sellerie mixte tissu / cuir, le volant multifonction plus, des inserts décoratifs en aluminium poli et des pédales en aluminium.

Équipements de la Genuine Edition

– Jantes en alliage léger Audi Sport de 18 pouces,

– Phares à LED,

– Feux de jour à LED,

– Capteur de pluie,

– Allumage automatique des lumières,

– Feux clignotants dynamiques,

– Pack S line,

– Sièges avant sport en tissu et en cuir,

– Accoudoir central avant,

– Doublure intérieure de toit en tissu noir,

– Volant sport multifonction gainé de cuir,

– Pommeau de vitesses recouvert de cuir,

– Pack lumière d’ambiance,

– Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, chauffants et électrochromes,

– Rétroviseur intérieur électrochrome,

– Climatisation automatique à deux zones,

– Tableau de bord numérique avec écran de 10,25 pouces,

– Système d’infodivertissement MIB3,

– Radio numérique,

– Interface smartphone Audi et chargeur sans fil,

– Service Audi connect et appel d’urgence avec Audi connect Remote & Control,

– Audi pre sense,

– Aide au stationnement Audi parking system plus,

– Régulateur de vitesse adaptatif,

– Caméra de recul,

– Aide au maintien de voie,

– Audi drive select.

Cette édition spéciale coûte 1 000 euros de plus que la version S line sur laquelle elle est basée, ce qui représente un avantage pour le client de 65% par rapport au prix de l’équipement supplémentaire inclus. Tous les modèles sont en traction, en boîte manuelle à 6 rapports ou en version S tronic pour les moteurs les plus puissants.

Prix

– 30 TFSI 110 ch : 32 120 euros

– 35 TFSI 150 ch : 33 420 euros

– 35 TFSI 150 ch S tronic : 35 600 euros

– 30 TDI 116 ch : 34 360 euros

– 35 TDI 150 ch S tronic : 37 840 euros

Photos : Audi