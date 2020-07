Fuite des esquisses de la Lamborghini SCV12

Avant toute commercialisation d’un véhicule, notamment atypique, les constructeurs automobiles déposent des brevets sur les designs et certaines technologies. Ce fut notamment le cas de la nouvelle voiture de course Lamborghini SCV12 qui se dévoile sous tous les angles via des esquisses déposées par Automobili Lamborghini.

La première voiture de course Lamborghini vendue à des clients privés va être divulguée officiellement courant août 2020. Avant cela, de premières esquisses permettent de découvrir le design complet de la supercar conçue pour rouler exclusivement sur circuit.

Son aérodynamique est ainsi dévoilé, confirmant l’aspect agressif et extrême de cette Lamborghini qui sera produite à quelques exmplaires.

Dessinée par Mitja Borkert (responsable du design), la Lamborghini SCV12 (pour Squadra Corse V12) est motorisée par un V12 atmopshérique de 830 ch, offrant des performances de premier plan.

Photos : Lamborghini