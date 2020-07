Audi R8 Spyder GT de 2011 – Puissante et exclusive à 333 exemplaires

Après la version coupé dévoilée en 2010, c’est au tour de la version décapotable d’être commercialisée en 2011 à 333 exemplaires. Encore plus légère, encore plus puissante, encore plus captivante : l’Audi R8 Spyder GT offre des performances à couper le souffle. Présentée à l’occasion des 24 Heures du Mans 2011 puis à l’IAA 2011, la version phare des voitures de sport décapotables de haute performance développe 560 ch (412 kW) et – grâce à la technologie Audi utlra – a réduit de 85 kg son poids à partir d’un poids déjà faible. L’Audi R8 Spyder GT accélère de zéro à 100 km/h en 3,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 317 kilomètres par heure.

Technologie Audi ultra pour plus de légèreté

En 2010, Audi a dévoilé l’Audi R8 GT basé sur l’Audi R8 coupé. Il n’a pas fallut longtemps avant que tous les 333 modèles de la série limitée aient été vendus. Un an plus tard, la version décapotable sportive de l’Audi R8 Spyder est également disponible à la vente à uniquement 333 exemplaires. Chaque voiture de sport arbore son numéro individuel inscrit sur le pommeau du levier de vitesse.

La technologie ultra-légère d’Audi – Audi ultra – est la clé du poids du R8 Spyder GT d’à peine 1 640 kg. C’est 85 kg inférieur à sa base technique, l’Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro. L’Audi Space Frame (ASF) pour la structure, composée de nœuds moulés, profilés et des panneaux d’aluminium, représente à peine 214 kg du poids total. La structure est assemblée principalement à la main dans l’atelier R8 à l’usine de Neckarsulm. L’assemblage final de la voiture se déroule de la même manière.

Le châssis du moteur est en magnésium ultra-léger; le couvercle de la capote et les grands panneaux latéraux à l’arrière sont fabriqués en polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP). Le CFRP est également utilisé pour le spoiler modifié à l’avant, l’aileron arrière fixe et le nouveau pare-chocs arrière. Ensemble, ces composants offrent un gain de poids de 5,5 kg.

Les modifications visuelles accentuent le style de l’Audi R8 Spyder GT. Il s’agit notamment du rajout des pièces en titane gris contrasté, d’un diviseur avant avec une lèvre double, de petits ailerons sur les côtés du pare-chocs, des insignes GT rouge, des sorties d’échappement rondes, d’un diffuseur élargi et des feux arrière à LED sombres dans un feu à glace transparente. Audi propose en option un cadre de pare-brise en fibre de carbone mat.

Les ingénieurs d’Audi ont aussi réduit le poids des composants techniques dans le domaine de la transmission, des jantes et des freins. A l’intérieur, les sièges baquets seuls, avec leur châssis en polymère renforcé de fibre de verre (GRFP – Glass Fiber-Reinforced Polymer), réduisent le poids de 31,5 kg.

L’Audi R8 Spyder GT dispose d’une capote en tissu doux et léger qui est très bien isolée phonétiquement et parfaitement adaptée pour un trajet sur l’autoroute. Son entraînement électrohydraulique permet de capoter/décapoter en 19 secondes, même à des vitesses allant jusqu’à 50 km/h. La fenêtre de verre arrière pouvant se rabattre électriquement est logée dans la cloison, distincte de la capote. Intégrée dans la cloison, le système de protection contre le renversement comprend deux plaques pouvant se déployer instantanément.

Puissance prodigieuse : la chaîne de traction

Les performances offertes par ce nouveau modèle haut de gamme dans la famille R8 est formidable. Le V10 de 5,2 litres avec un carter en aluminium tire son carburant d’un système d’injection directe FSI. La lubrification du carter sec assure un approvisionnement fiable en carburant, même lors d’accélération latérale ou linéaire maximale.

Avec sa gestion électronique modifiée, le moteur à course longue produit 540 Nm de couple à 6 500 tr/min, et sa puissance maximale est de 560 ch (412 kW). Chaque unité de puissance a seulement 2,93 kg pour se déplacer.

L’Audi R8 Spyder GT passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 317 km/h. Dans tous les cas, le moteur unique V10 Audi impressionne par sa poussée et son mordant.

Le R8 Spyder GT est livré de base avec la transmission automatique à six vitesses R tronic avec deux modes entièrement automatiques. via le mode supplémentaire qui est manuel, le conducteur peut changer de vitesse en utilisant les palettes au volant ou en changeant les rapports via le pommeau. A forte charge et à fort régime, les changements de vitesse ne prennent qu’un seul dixième de seconde. Le programme de contrôle du lancement (launch control) gère le lancement du sprint en commençant par une vitesse élevée du moteur et le contrôle de précision du glissement des pneus.

La traction intégrale permanente quattro délivre une majorité de la puissance aux roues arrières, accordée par la distribution de charge par essieu. Si la situation l’exige, le système envoie de la puissance supplémentaire à l’essieu avant. En tandem avec le différentiel à glissement limité à l’arrière, il fournit une mesure supplémentaire de traction, la stabilité et la vitesse dans les virages, ce qui lui donne une forte avance sur la concurrence des voitures à propulsion.

La suspension, aussi, est inégalée dans sa performance. Les doubles triangles en aluminium localisés dans les roues, et la direction assistée à crémaillère et à pignon permettent un contact intime avec la route. La carrosserie est abaissée d’environ 10 millimètres. L’Audi R8 Spyder GT est chaussée de roues de 19 pouces, dotées de pneus de 235/35 à l’avant et de 295/30 à l’arrière. Les grands disques de frein légers en fibre de carbone céramique permettent un freinage ultime. Le programme de stabilisation ESP dispose d’un mode sport et peut également être complètement désactivé.

Confort maximal : l’intérieur et l’équipement

Une grande attention portée aux détails est évidente dans les matériaux et la fabrication de l’intérieur de la voiture. Les points saillants des contrôles sont leur conception logiquement structurée. Cette voiture à deux places offre un intérieur spacieux, et son coffre avant peut accueillir jusqu’à 100 litres de bagages. A l’arrière, la voiture offre trois compartiments de rangements.

L’intérieur est noir et peut être décoré de surpiqûres au niveau des coutures, en gris titane ou ou en cramoisi apportant un plus grand raffinement. L’Alcantara est livré de série – également au niveau du volant et des montants intérieurs du pare-brise.

Audi propose également le cuir fin de qualité Nappa. De nombreux détails – y compris les cadrans blancs et les logos R8 GT – donnent des accents chics. La cellule « monoposto » (monoposte) distinctive de l’Audi R8, un grand arc entourant l’habitacle du conducteur, est faite en fibre de carbone mat.

La technologie Audi ultra ne demande aucun sacrifice de la part des propriétaires de R8 Spyder GT. L’équipement standard comprend des phares LED, des feux arrière à LED, un système de climatisation automatique, le système de navigation plus, un système d’alarme et le système d’information du conducteur avec un chronomètre intégré.

Audi propose également un système sonore sophistiqué Bang & Olufsen et une interface Bluetooth, comprenant un microphone de ceinture de sécurité pour l’exploitation optimale d’une conversation téléphonique. Les options spécifiques à l’Audi R8 Spyder GT comprend des sièges baquets avec une structure en fibre de carbone composite, des applications mat CFRP ainsi que des logos brodés sur la garniture de chaque siège.

L’Audi R8 Spyder GT était vendue au prix de base de 207 800 euros en Allemagne et 209 700 euros en France.

