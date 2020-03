Un nouveau logiciel pour une peinture parfaite pour l’usine Audi à Neckarsulm

Des experts de différents départements d’Audi Neckarsulm ont développé conjointement le «Paintshop Cockpit». Cela permet aux employés de l’atelier de peinture d’identifier les écarts dans le processus de peinture à un stade précoce et de les éliminer en adaptant le processus. La peinture des modèles Audi est ainsi parfaite.

Les clients peuvent choisir parmi de nombreuses variations de couleurs lors de la configuration de leur nouvelle Audi : en plus des couleurs standard de la marque, il existe également des peintures individuelles spécialement conçues par le département Audi exclusive selon les spécifications du client.

« Avec la grande variété de modèles sur site, le processus de peinture est très complexe et nécessite une surveillance particulièrement bonne du processus », explique Martin Kiesbauer, chef de l’atelier de peinture de Neckarsulm.

Dans cette étape importante, les employés sont accompagnés par un nouveau logiciel : le Paintshop Cockpit (PSC). Le PSC regroupe, trie et vérifie les données du processus de peinture et aide l’équipe de surveillance du processus à identifier les écarts possibles à un stade précoce. À cette fin, des anomalies telles que les plus petites particules de saleté ou des bulles d’air dans la peinture sont saisies directement sur la ligne dans un système informatique existant, la carte électronique d’accompagnement de la voiture. Les données qui y sont stockées sont ensuite évaluées avec le temps de décalage, la couleur de la peinture et le modèle de véhicule dans le PSC. Une équipe d’experts vérifie régulièrement les informations, qui sont constamment mises à jour par le système et permettent ainsi une analyse des données extrêmement précise. Dans une prochaine étape, les employés peuvent ensuite apporter des ajustements ciblés au processus de peinture – comme la reprogrammation du robot de peinture.

Le logiciel est en constante évolution et doit être utilisé dans l’atelier de peinture d’Ingolstadt ainsi que dans d’autres domaines spécialisés. Le Paintshop Cockpit a été créé en collaboration avec différents services d’AUDI AG. En plus de la qualité des processus et de la maintenance, l’IT et l’équipe TechHub Data Driven Production Heilbronn (qui s’occupe des projets dans le domaine de l’analyse des données en production depuis 2017) étaient impliqués.

Photos : Audi