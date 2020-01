Audi allroad Rinspeed Gasmobil de 2003 – Adaptée pour rouler au gaz naturel

Lors du salon automobile de Genève 2003, la société gasmobil AG – nouvellement créée – s’est associée au préparateur et constructeur suisse Rinspeed pour promouvoir le gaz naturel en terres helvétiques via une Audi allroad 2.7T de 2003 spécialement préparée.

La société gasmobil AG, fondée en novembre 2002 par l’industrie gazière suisse à Arlesheim BL, a comme objectif de promouvoir l’utilisation du gaz naturel et du biogaz comme carburant et d’offrir aux automobilistes et aux entreprises gazières un support technique lors de l’acquisition de véhicules et la construction de stations de remplissage.

Afin de se faire connaître et mettre en avant les bienfaits de rouler au gaz naturel, un véhicule a été exposé sur le stand Rinspeed aux côtés du concept Bedouin : une Audi allroad 2.7T spécialement préparée par Rinspeed afin de pouvoir rouler avec ce carburant peu polluant par rapport aux carburants habituels.

Photos : 4Legend.com / Rinspeed