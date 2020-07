Nouveau système d’échappement ABT et suspension sport pour l’Audi RS6 Avant C8

Après les préparations moteur, ABT Sportsline propose un nouveau échappement offrant une meilleure sonorité ainsi qu’une suspension sport pour la nouvelle Audi RS 6 Avant.

Développant de série 600 ch (441 kW) et 800 Nm, le moteur V8 bi-turbo à hybridation légère de l’Audi RS 6 Avant C8 peut délivrer des puissances supérieures via des calculateurs développés par le préparateur bavarois : 700 ch (515 kW) et 800 Nm via l’ABT Power & 740 ch (544 kW) et 920 Nm via l’ABT Power R.

Pour ceux souhaitant changer le système d’échappement de série jugé trop feutré, ABT propose un nouveau système d’échappement en acier inoxydable, comprenant des silencieux du milieu et d’extrémité, offrant des performances impressionnantes à tous les niveaux : fonctionnel, avec une contre-pression d’échappement considérablement réduite; acoustiquement, avec un son puissant; et visuellement, avec ses embouts en fibre de carbone mat de 102 mm de diamètre amplement proportionnés.

Afin d’améliorer sa tenue de route, les suspensions de l’Audi RS 6 peuvent être modifiées par ABT Sportsline via des ressorts de suspension réglables en hauteur et une suspension complète réglable en hauteur en acier inoxydable.

Ce deuxième système proposé par ABT est un véritable point fort qui facilite plus qu’une simple plage d’abaissement de 10 à 35 mm à l’avant et de 10 à 40 mm à l’essieu arrière. Le rebond et la pression peuvent être ajustés séparément, cette dernière même indépendamment pour les plages de vitesse élevée et faible.

Ce produit a été méticuleusement et exclusivement adapté par les experts internes aux paramètres du RS 6, de sorte que la conduite quotidienne procure autant de plaisir que sur circuit. Les barres anti-roulis ABT sport pour les essieux avant et arrière peuvent également être installées en plus ou individuellement. Ils améliorent la maniabilité en réduisant le roulis et en neutralisant le sous-virage. Néanmoins, le confort de conduite reste intact pour une compression ou un rebond double face.

Photos : ABT Sportsline