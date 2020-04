Hankook Technology Group lance le CMF LAB dédié à la recherche en design industriel

Le manufacturier de pneumatiques premium Hankook et sa société de prototypage et fabrication, Model Solution, ouvrent un laboratoire créatif interne, le CMF LAB, qui soutiendra Hankook dans son développement de produits grâce à une perception unique du secteur industriel et une capacité à identifier des concepts novateurs.

CMF (Colour Material Finish) se consacre à une partie du design industriel plus précisément aux couleurs, matériaux et finitions (CMF) dans le cadre de développements de design produit. L’un des premiers projets communs de Hankook et Model Solution est un prototype de pneumatique qui adapte sa forme en fonction des conditions de route. Les recherches menées par Model Solution ont permis de faire en sorte que le pneumatique maintienne un équilibre parfait pendant sa transformation. Situé au siège de Model Solution à Séoul, le CMF LAB est divisé en six domaines couvrant les différents aspects du design industriel : des dernières tendances en terme de design, en passant par les couleurs Pantone, jusqu’à l’identification de projets pilotes. Model Solution utilisera le CMF LAB comme un tremplin stratégique pour le développement de nouvelles activités.

En collaboration avec le studio de design britannique Chris Lefteri Design, le CMF LAB se concentrera sur quatre thèmes – le rétro, la durabilité, la sensation et le fantastique. Cet ensemble thématique, appelé « CMF Package Box », est conçu pour transmettre des idées uniques et des processus de conception avant-gardistes. Il fournira aux concepteurs et aux entreprises des perspectives plus larges et une inspiration pour mieux appréhender les développements futurs. Chris Lefteri Design est un studio de design pour les experts en matériaux. Le studio propose des services de conseil aux entreprises internationales dans divers secteurs tels que les industries automobiles, électroniques et sportives.

Hankook Technology Group a fait l’acquisition de Model Solution en mai 2018. Depuis, Model Solution a permis de renforcer la compétitivité de Hankook, grâce à sa capacité d’innovation, et consolider la croissance du groupe ainsi que ses futurs moteurs de croissance. L’ouverture de CMF LAB s’inscrit dans la stratégie de croissance de Modul Solution, plus particulièrement dans le domaine du développement de produits et de la production de masse. L’objectif est de fournir des technologies et des solutions à l’échelle mondiale destinées à un large éventail d’industries, notamment l’électronique grand public, la robotique, les dispositifs médicaux et de soins de santé ainsi que les services automobiles.

Photos : Hankook