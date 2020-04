Record de durée de conduite de Frank Valverde avec une Audi 100 GL en 1973

Voici une drôle d’histoire made in France concernant l’extraordinaire et unique record du cascadeur français Frank Valverde qui a conduit en novembre 1973 durant 336 heures (14 jours) une Audi 100 GL berline C1 tractant une caravane sur le circuit Paul Ricard, dormant uniquement 28 heures.

Fin 1973, le cascadeur français Frank Valverde a franchi la ligne d’arrivée au circuit Paul Ricard dans le sud de la France aux volant d’une Audi 100 GL tractant une caravane Sterckeman après 14 jours de roulage continu , marquant ainsi un record unique. Le cascadeur et pilote français a roulé tour après tour pendant deux semaines en ne dormant que 2 heures par nuit. En 1972, il avait déjà réalisé une exploit semblable mais moins long (100 heures sans dormir) au volant d’une Renault R16.

Pour ce record unique, l’Audi 100 GL, dont le capot avait été scellé pour le trajet sans arrêt, était transformée en laboratoire roulant. Différents équipements (encéphalographe, bio-mètre, sondes artérielles et dispositif de contrôle des réactions musculaires) faisaient tout autant partie de l’équipement que la radio et le radiotéléphone. De plus, Frank Valverde, semblable aux cosmonautes, portait 34 sondes sur son corps, signalant aux médecins le surveillant son état de santé et ses réactions.

Afin d’alimenter tous ces appareils en électricité, la caravane de 750 kg attachée à la berline Audi transportait un générateur. En outre, un appareil électronique y avait été installé pour vérifier en continu le moteur Audi. Le ravitaillement se déroulait à heures fixes : 2 heures, 10 heures et 18 heures. Il se déroulait sans arrêt, via des jerricans d’essence versés dans le réservoir via une trappe spécialement aménagée sur la malle arrière. Le cascadeur se rendait à l’arrière en passant par le toit ouvrant.



Cette Audi 100 GL a réussi cet exploit sans montrer de signes de fatigue. A l’arrivée, Frank Valverde a reçu de nombreux éloges. Pendant ses courtes pauses de deux heures afin de dormir un peu, un médecin pris le volant pour continuer à faire rouler la voiture sans s’arrêter.

Avec cet exploit, Frank Valverde a prouvé aux scientifiques étonnés qu’une personne peut avoir la capacité et l’endurance de conduire au volant durant 336 heures, interrompues seulement par 28 heures de sommeil. Bien sûr, cela ne doit jamais être reproduit en condition réelle de circulation.

Le cascadeur Frank Valverde s’est fait connaître du grand public dans les années 1970 par de nombreuses cascades impressionnantes comme le saut en Audi 100 par-dessus un grand voilier dans le port de Saint-Tropez en 1973. Il s’est tué à l’âge de 42 ans lors d’un ultime et spectaculaire saut dans le Vieux-Port à Marseille au volant d’une Ferrari 400 en 1982.

Photos : Audi – Vidéo : AP Archive