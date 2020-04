La dernière Porsche 911 Type 991 vendue aux enchères pour aider face au Covid-19

Le constructeur automobile allemand de Stuttgart-Zuffenhausen va mettre aux enchères le dernier modèle fabriqué de la Porsche 911 génération 991. Ce modèle est une Porsche 911 Speedster limitée à 1948 exemplaires et dotée du Pack Heritage Design. Tous les profits de la vente de cette voiture iront à l’organisation United Way Worldwide pour lutter contre le coronavirus.

Porsche est actif depuis quelques semaines dans le combat contre le Covid-19 en soutenant des actions et en faisant des dons. La dernière action en date est la vente de son dernier exemplaire de la 911 Speedster type 991 qui a adopte une décoration Heritage comprenant un ensemble de détails évoquant les points forts de l’histoire du sport automobile de la marque. Les étriers sont tous peints en noir brillant avec des logos Porsche blancs. La teinte et la décoration de la carrosserie rend hommage aux Porsche 356 de course construites par l’usine, tandis que la couleur de peinture argent métallisée sous-jacente rappelle une époque où toutes les voitures apparaissaient dans la même teinte. Les jantes de 20 pouces avec moyeux noirs à verrouillage central sont également inspirées de la course et sont exclusives au Speedster ‘Heritage Design’, présentant un mélange parfait de praticité et de style.

Ce modèle est équipé d’un extincteur d’incendie, monté côté passager, faisant un autre clin d’œil au Speedster. Les autres options incluent des rétroviseurs électrochromes, des phares à LED à fond noir avec le système d’éclairage dynamique de Porsche. Les longs trajets sont facilités sur cet exemplaire par un réservoir de carburant optionnel de 90 litres.

Le kit de relevage d’essieu avant est également présent ainsi que la climatisation automatique.

L’intérieur est bicolore d’inspiration héritage spécifique au pack Heritage Design, avec un tableau de bord noir et fonds des compteurs noirs aidant à minimiser les reflets, les garnitures intérieures argent GT assorties à la couleur extérieure pour contraster l’insigne «Speedster» doré, et les sièges sport baquets en carbone avec cuir Cognac naturel.

Pour immortaliser la fabrication de ce dernier exemplaire en décembre 2019 à Weissach, un photographe était présent durant tout le processus de construction. Un livre unique a été réalisé avec une couverture rigide grand format et relié dans le même cuir Cognac que le Speedster. Le process de la fabrication y est documenté tout comme le communiqué de presse. Un croquis au crayon original, dessiné à la main par l’équipe de design qui a réalisé le Speedster, accompagne le livre. Enfin, cet ouvrage sera signé à la fois par le Dr Frank-Steffen Walliser et Andreas Preuninger après une visite des coulisses de l’installation d’essai et de la piste de Porsche AG à Weissach, qui est offerte au futur propriétaire.

Un chronographe « 911 Speedster Heritage Edition » fait aussi partie du lot.

Frank-Steffen Walliser, vice-président en charge des gammes Porsche 911 et 718 a déclaré : « Non seulement cette voiture marque la fin de ce qui, pour moi, a été une époque particulière, mais il est particulièrement gratifiant que la dernière voiture à atteindre le bout de la ligne soit un must. La 911 Speedster combine tout ce que nous avons appris et elle est la 991 dans sa forme la plus pure. J’espère que cette voiture unique pourra aider à faire la différence pour ceux qui ont besoin d’aide en ce moment et que l’heureux acheteur en profitera et la conduira dès que cela sera possible comme nous l’avons toujours voulu. »

« Nous sommes tous profondément affectés par la situation actuelle et l’impact immédiat qu’elle a sur les personnes les plus à risque dans nos communautés », a déclaré Klaus Zellmer. « United Way continue de faire son travail et leur réponse à cette crise a été assez impressionnante. Nous sommes donc fiers de faire notre part. J’apprécie également le soutien rapide de RM Sotheby’s pour rendre cela possible et j’espère que la vente d’une Porsche très spéciale vous aidera dans une petite mesure. »

La voiture n’a que 48 km, étant ainsi neuve. Etonnament, la voiture (en configuration Nord américaine) porte le numéro 1897 sur 1948 et non le n° 1948. Son numéro de châssis est le WPOCF2A92KS17280.

L’enchère débutera le 15 avril 2020 et toutes les parties intéressées auront jusqu’au 22 avril pour déposer leurs offres sur le site de RM Sotheby’s.

Photos : RM Sotheby’s / Porsche