2000-2020 – AudiPassion.com / 4Legend.com célèbre ses 20 ans

2000-2000 : 20 ans! Et oui cela fait deux décennies que le média AudiPassion.com existe et j’en suis très fier. Apparu en décembre 1999 sous la forme d’une page web assez simple puis en avril 2000 en version plus évoluée, le site avait déjà pour objectif de partager quelques informations en français sur l’univers de la marque Audi. Le site a su évoluer avec l’apparition des forums puis jusqu’à ce jour en devenant sous 4Legend.com le site le plus important en terme d’informations sur les marques Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti et les pneumatiques. Et ce n’est pas fini… Célébrons cet anniversaire ensemble en (re)découvrant les évolutions du média et sa philosophie.

Nous y sommes : 2020 est une année exceptionnelle pour moi en tant que créateur et principal acteur du média AudiPassion.com / 4Legend.com. Le site célèbre ainsi ses 20 ans. Il a su traverser deux décennies d’actualités automobiles en continuant d’évoluer et de s’enrichir en informations qualifiées et de plus en plus inédites.

Histoire de 4Legend.com / AudiPassion.com

Fin des années 1990, il n’existait pas de site Web francophone dédié à la marque Audi. Alors étudiant en école d’ingénieur en informatique et jeune propriétaire d’une Audi A3, l’idée était ainsi née d’en créer un et de devenir le site francophone de référence sur Audi.

L’histoire a commencé en décembre 1999 en créant une simple page personnelle très basique hébergée gratuitement chez Noos annonçant la création du site. Le 5 avril 2000, le site été lancé en étant hébergé sur différents serveurs gratuits Free et liés ensemble via l’url avus.free.fr.

Très rapidement, un nom de domaine a été acheté afin d’améliorer et référencer le site et ainsi se faire un nom. L’objectif était clair : offrir des informations pertinentes et parfois exclusives sur l’univers de la marque Audi. Le nom était trouvé : Audi-Universe (www.audiuniverse.com / l’univers d’Audi).

A l’occasion du Grand-Prix de l’Age d’Or à Montlhéry, le site a commencé à se faire connaître auprès d’Audi présent sur place mais aussi l’ancien Club des amateurs Audi.

Le nom Audi Universe posant problème à l’importateur Audi France, un nouveau nom a été soumis et validé avec l’importateur : Audi-Passion. Le 26 novembre 2000, le site a ainsi changé de nom et d’url pour prendre un nouvel élan afin de traiter de l’actualité du constructeur aux quatre anneaux mais aussi de son patrimoine et de son futur. Certains concepts car aujourd’hui connus avaient été dévoilés en exclusivité sur Internet comme l’Audi Quartz quattro ou le concept Audi Rosemeyer.

Le site se veut fédérateur afin de créer une communauté de passionnés, les réseaux sociaux étant très loin d’exister. C’était les débuts d’Internet. Tout se faisait à la main sans aucun CMS ou autres sites d’aide.

En 2001, la première génération de forums gratuits a été mise en ligne afin d’échanger sur notre passion commune et s’entraider. Un partenariat entre AudiPassion.com et le seul Club Audi existant (Club des amateurs Audi créé à la fin des années 1990) s’est fait afin de faire grandir le club et communiquer dessus. C’était le début d’une nouvelle croissance pour le site et notamment des forums. De nombreuses sorties étaient organisées et relayées, avec notamment le Festival des 4 anneaux sur le circuit de Folembray.

Les articles ont commencé à être de plus en plus nombreux, attirant l’attention d’Audi, notamment en France et en Allemagne. Le site est devenu la référence francophone sur la marque d’Ingolstadt.

Fin 2004, le site a repris sa totale indépendance en rompant les liens avec le précédent club Audi. Les forums ont également fortement évolué pour devenir ceux que nous connaissons actuellement.

En 2005, un nouveau club, « La Communauté des Quatre Anneaux » – LCQA, a vu le jour afin de rassembler des passionnés de la marque et organiser des évènements et des visites en Europe. Le site et les forums ont ainsi été mis à disposition afin de favoriser l’échange. Un nouveau site plus moderne et convivial a été mis en ligne en septembre 2008.

Au fil des années, Internet a évolué et les mentalités ont changé avec moins de partage et plus de clientélisme, entraînant un arrêt de l’association en 2014.

A partir de 2014, le site a commencé à traiter des actualités des marques Porsche, Lamborghini et Bugatti. L’actualité sur Porsche a rapidement pris une place de plus en plus importante sur le site. Les pneumatiques étaient déjà mis en avant depuis 2010. En août 2014, Audi-Passion a évolué en 4Legend.com via une toute nouvelle version de son site : la V5 (5ème version). AudiPassion.com a été conservé pour la partie Audi et pour les forums (forums.audipassion.com).

La fréquentation du site Audi-Passion ne cessant d’augmenter avec plusieurs dizaines de milliers de visiteurs uniques par jour et l’ancien site étant technologiquement dépassé, il était temps d’évoluer vers l’actuel site tourné vers le communautaire et le partage d’informations.

En 2020, le site est toujours aussi actif avec un minimum de 4 ajouts d’articles quotidiens autour des 4 marques principales : le 4 de 4Legend, rappelant également les 4 anneaux de la marque Audi, qui reste le cœur du site.

Le futur du site

L’un des principaux objectifs du média est de continuer à être le site leader francophone sur les marques Audi, Porsche, Lamborghini et Bugatti mais également l’un des plus importants à l’international. En 20 ans, de nombreux sites ont été créés, principalement autour des marques Audi et Porsche. Certains ont perdu leur indépendance et leur âme en se faisant acheter et en rejoignant des grands groupes, d’autres se sont arrêtés. Aujourd’hui, nous sommes le seul média au monde (et notamment indépendant) à proposer autant d’informations détaillées et de photos/images sur l’histoire de ces 4 marques emblématiques. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter…

L’équipe éditoriale et technique de 4Legend.com / AudiPassion.com s’est agrandie au fil des années par l’arrivée de nouveaux intervenants (photographes, rédacteurs, administrateurs, modérateurs) restant parfois dans l’ombre mais contribuant fortement à la richesse des informations du site et des forums. Nous espérons en accueillir d’autres qui peuvent m’envoyer un message via la page contact.

En quelques années, 4Legend.com s’est imposé dans les médias automobiles en tant que plateforme spécialisée et gratuite sur Audi, Porsche, Bugatti et Lamborghini. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter!

La force du média est d’être indépendant et autonome. Ce média n’est pas un job à temps plein, mais un loisir en parallèle d’une vie professionnelle et familiale très chargée. Sans la passion et la soif d’apprendre comme carburant, le site aurait tiré depuis longtemps sa révérence.

La scène médiatique automobile francophone se rétrécie au fil des ans car la course à la rentabilité est très importante et l’évolution des réseaux sociaux changent la donne. Les budgets pour les rédactions sont de plus en plus limitées empêchant de faire de beaux essais comme dans le passé. Cela se ressent dans l’actualité automobile où la qualité est malheureusement de plus en plus sacrifiée pour de la quantité avec des articles très brefs, parfois sans fond, sans validation de l’information, avec des titres putaclic afin de faire des vues, …

Les services presse des constructeurs semblent ne s’intéresser plus qu’aux chiffres et non à la qualité des articles ou des reportages. Les influenceurs sont de plus en plus choyés pour leurs communautés sur les réseaux sociaux comme Youtube, Instagram et Facebook, laissant le qualitatif de côté. C’est assez paradoxal car d’autres moins connus se battent pour offrir du contenu de qualité qui mériteraient d’être sous les feux des projecteurs. En 20 ans, le monde des médias a fortement changé avec la fin de nombreux journaux papiers et l’arrivée du sensationnel autour de l’automobile afin de divertir et non plus informer.

La diversité et la créativité sont de très bonnes choses, il en faut pour tout le monde. Mais quand vous souhaitez trouver de l’information de qualité sur un modèle ou une marque automobile, vous passez du temps à chercher et au final vous restez souvent sur votre faim. Heureusement que les livres existent encore et c’est pourquoi nous les mettons en avant, surtout quand ils sont de qualité (principalement en langues étrangères).

Le futur du site est de continuer sur cette lancée afin de vous fournir toujours plus d’information de qualité que l’on ne trouve nul part ailleurs sur le Web et même parfois dans aucun livre, même si nous faisons moins de vues que certains influenceurs ou gros médias populaires survolant l’information.

En 2020, nous avons un autre objectif : le développement de nos réseaux sociaux, notamment Youtube et Instagram. Pour cela, vous jouez un rôle important en aimant nos publications, en s’abonnant gratuitement et en les partageant à votre entourage.

Étant des spécialistes des marques Audi, Porsche, Lamborghini et Bugatti, nous devons publier des informations de qualité, cela vaut aussi pour nos articles exclusifs sur des modèles peu connus. Nous sommes en contact avec les archives des constructeurs automobiles et nous avons également nos propres archives qui sont assez importantes (livres, photos, documents constructeurs, magazines, vidéos, …). Certes nous faisons parfois des erreurs, mais elles sont par la suite corrigées. Certains articles prennent parfois plusieurs jours afin de chercher, de trier et synthétiser l’information, surtout sur des véhicules méconnus.

Un grand merci à nos principaux partenaires

Notre philosophie a toujours été la partage d’informations de manière gratuite. Nos partenaires publicitaires sont là pour nous aider à financer l’activité et le développement de notre média tout comme les nombreux déplacements en Europe (salons, musées, rassemblements, courses automobiles, collectionneurs, essais, …).

Depuis plus de 10 ans, de nombreux partenaires nous ont accompagnés et notamment certains de très longue date comme RS quattro ou LD Prestige. Je souhaite remercier nos principaux partenaires actuels qui nous permettent de continuer à exister : LD-Prestige, RS quattro, LedPerf.com, RuedesPlaques.com, Adrenalead, Google Adsense, sans oublier d’anciens partenaires comme Shiftech, Maniac Auto, Jean Buser et Mannes. 4Legend.com / AudiPassion.com coûte assez cher en terme d’infrastructure et de fonctionnement : ce n’est pas qu’un simple site web, il y a toute une architecture dans l’ombre qui permet d’avoir une rapidité des sites et leur disponibilité même en cas de crash d’un serveur.

Si vous souhaitez nous soutenir financièrement ou d’une autre manière, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact. Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats qui doivent être proches de la ligne éditoriale du site. Nous sommes aussi à la recherche de concessions partenaires désireuses d’avancer à nos côtés.

Chronologie des grandes étapes

Décembre 1999 : création de la page personnelle mapage.noos.fr/sila77

5 avril 2000 : lancement du site avus.free.fr

24 mars 2000 : lancement du site AudiUniverse.com

26 novembre 2000 : lancement du site AudiPassion.com V1

2002 : AudiPassion.com V2

2003 : AudiPassion.com V3

15 septembre 2008 : AudiPassion.com V4

Août 2014 : lancement du site 4Legend.com / AudiPassion.com V5

Remerciements

Au fil du temps, de plus en plus de personnes ont contribué directement ou indirectement à l’élaboration de ce projet d’envergure. Je souhaite ainsi les remercier de tout mon cœur.

Mes premiers remerciements vont à vous, visiteurs de plus ou moins longue date (certains sont fidèles au site depuis ses débuts), à Sébastien (Akta, l’homme de l’ombre) pour tous les aspects techniques dont la gestion des divers serveurs dédiés, aux modérateurs des forums dont certains de très longue date, à Ludo (Idevx) pour l’administration des forums, à Olivier pour les différents reportages exclusifs à travers le monde, à Arnaud pour ses reportages et essais pertinents, à Philippe & Cécile pour leurs reportages dans le Sud de la France, à Sébastien qui m’a longtemps accompagné lors d’évènements et aux anciens contributeurs d’articles et amis comme Hervé, Corinne et Franck.

Merci aux différents clubs et adhérents que j’ai pu rencontrer notamment dans le milieu Audi et Porsche.

Enfin, 4Legend.com n’en serait pas là sans certains services presse jouant le jeu et nous faisant confiance afin de vous faire découvrir leurs nouveaux produits. En particulier Michelin qui m’a fait découvrir en 2010 l’univers fascinant du pneumatique ainsi que Dunlop/Goodyear pour leurs essais exceptionnels. Il en va de même avec Audi Tradition et Audi, le Porsche Museum et enfin Bugatti. D’autres acteurs plus récents sont aussi à citer comme Polaire, Ottomobile/GT Spirit, DNA Collectibles, Delius Klasing, Berlin Motor books, Bentley Publishers, Veloce Publishing, TAG, McKlein Publishing, …

Photos : 4Legend.com