Un Porsche Taycan ravagé par le feu dans un garage en Floride

Un Porsche Taycan a entièrement été détruit par les felmmes sans explication alors qu’il était garé dans le garage d’une maison en Floride. Porsche a également confirmé cet incident sans pour autant donner de raison.

Cet incendie est le premier connu concernant un Porsche Taycan. Les flammes ont détruit la voiture ainsi que certaines parties du garage collé à la maison.

Heureusement, aucun blessé n’est à signaler, les dégâts étant matériel. Suite à cet évènement, une enquête est en cours afin de savoir quelles sont les origines de cet incendie : un problème de batterie ou de charge sur ce Taycan ou un départ d’incendie indépendant au modèle électrique Porsche. Un cas récent d’une Tesla ayant pris feu a également été reporté.

Un porte-parole Porsche a déclaré au média Electrek : « Tard le 16 février, nous avons été informés d’un incident à une adresse résidentielle où l’une de nos voitures était garée pendant la nuit. Nous enquêtons et nous restons prêts à apporter notre aide en cas de besoin. Nous sommes soulagés d’apprendre que personne n’a été blessé dans cet incident et qu’il est trop tôt pour spéculer sur la cause avant la fin de l’enquête. »

Plus d’informations sont à venir suite à l’investigation.

Photo / Vidéo : Cop Block