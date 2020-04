Histoire des voitures Porsche offertes au Porsche Tennis Grand Prix

La joueuse vainqueur du Porsche Tennis Grand Prix a reçu «le plus beau trophée du monde» – une Porsche. Cette année, cela n’aurait été que le deuxième modèle 911 turbo de l’histoire du tournoi après 2007 – une Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Lorsque le Porsche Tennis Grand Prix a célébré sa première en 1978, le décor du championnat comprenait un détail crucial – une Porsche comme prix spécial pour le vainqueur. On pourrait aussi dire, le plus beau trophée du monde. La première voiture gagnante – une Porsche 924 dans une tenue de tennis blanche, développant 125 ch via son moteur 4 cylindres, passant de 0 à 100 km/h en 9,6 secondes.

En attendant, les moteurs sont devenus plus puissants, les intérieurs sont moins épurés. La voiture du vainqueur est cependant restée partie intégrante du tournoi, le rendant célèbre dans le monde entier.

Il totalise jusqu’à 43 voitures gagnantes, chacune bien en vue sur le court central. Ce n’est pas seulement la meilleure motivation pour les joueurs : elle est visible pour chacun des 4 500 spectateurs dans l’élégante Porsche Arena.

Ou comme l’a dit Angelique Kerber, double vainqueur du Porsche Grand Prix Tennis : « Vous voyez la voiture du vainqueur toute la semaine. Cela produit certainement une portion supplémentaire de motivation et de turbo. »

Cette année, le fleuron de la gamme 911 était prévu : une Porsche 911 Turbo S Cabriolet type 992. La première Porsche 911 Turbo de l’histoire du tournoi – une version cabriolet jaune Speed ​​de 480 ch – a été remportée par Justine Henin en 2007. La version actuelle de la huitième génération de modèles 911 Turbo surpasse le modèle 997 précédent de 170 ch. En comparaison, la toute première Porsche 911 Turbo datant de 1974 délivre 260 ch avec une cylindrée de trois litres pour une vitesse de pointe de 250 km/h.

Pour pouvoir espérer la gagner, il faut être classé dans les 16 meilleures places d’un tournoi du Grand Chelem. Lors du Porsche Tennis Grand Prix, la voiture est livrée avec le sac du vainqueur pour un montant total d’environ 138 000 euros. Il n’est donc pas étonnant que toutes les stars parlent d’une voiture de rêve. Il y a des prix en argent dans tous les tournois du monde – une Porsche est une caractéristique unique du Tour et il en est ainsi depuis plus de quatre décennies. Seul le vainqueur de la Porsche Race to Shenzhen a également reçu une voiture de sport en récompense depuis 2017.

Martina Navratilova, l’une des joueuses les plus titrées de l’histoire du tennis, a remporté à elle seule six modèles au Porsche Tennis Grand Prix. Elle est fan de Porsche : « J’aime la vitesse, j’aime le son. »

Sa première voiture de sport de Zuffenhausen était une Porsche 911 SC Cabriolet dans la couleur appropriée blanc Grand Prix. Son dernier modèle était une 911 Carrera Cabriolet en 1992. Son point culminant était la conduite de la légendaire 959 qui n’a jamais été offerte comme voiture, conduisant à 300 km/h sur l’autoroute sans circulation. Ne pas avoir de limite de vitesse était tout simplement le paradis pour la résidente américaine Martina Navratilova.

Martina Navratilova a failli se retrouver avec sept voitures gagnantes mais elle a perdu la finale épique de 1991 face à l’actuelle directrice des tournois opérationnels Anke Huber. Bien que la jeune fille de 16 ans à l’époque ait remporté la Porsche, elle n’était pas autorisée à la conduire à l’époque. Elle a donc simplement répété l’exploit trois ans plus tard en remportant le titre et sa seconde Porsche en battant Mary Pierce en finale.

La 43ème voiture du vainqueur du tournoi ne sera malheureusement présentée qu’au vainqueur de l’année à venir. Les stars du tennis doivent donc attendre patiemment le 25 avril 2021, jour de la prochaine finale du Porsche Tennis Grand Prix. Le moment fort qui attendra le gagnant reste à déterminer.

L’Ambassadrice de la marque, Angelique Kerber, a déclaré : « J’ai pu conduire quelques modèles maintenant, mais pour moi la 911 est une icône qui représente la Porsche comme aucune autre voiture. »

Photos : Porsche