Prototype Audi V8 quattro à carrosserie en aluminium de 1988

Dans une démarche de réduction du poids de ses modèles, Audi a réalisé différents projets de structure de véhicules. Le prototype final et roulant est l’unique Audi V8 quattro de 1988 dotée d’une carrosserie en aluminium et utilisée en tant que véhicule d’essais entre 1988 et 1994.

Le projet de recherche initié par le ministère fédéral de la recherche et de la technologie – le BMFT (Bundesministerium für Forschung und Technologie) a donné à Audi l’opportunité de rassembler ses premières expériences avec des matériaux composites et des éléments de carrosserie en aluminium. En mai 1985, un concept d’une Audi 100 C3 à carrosserie en aluminium a fasciné les visiteurs du salon du commerce équitable d’Hanovre.

Depuis la fin des années 1970, il y a eu une discussion entre les responsables du constructeur Audi sur les problèmes de poids qui résulteraient des véhicules plus grands, plus luxueux et plus puissants que le marché exigeait.

Au début des années 1980, AUDI AG a conclu un partenariat avec ALCOA (Aluminium Company of America). En plus d’être disposée à investir beaucoup d’argent dans une coentreprise, Audi a également fourni l’expertise nécessaire en conception automobile. ALCOA a apporté ses connaissances sur la composante métallurgique de la transaction et a effectué la recherche fondamentale sur le processus.

Les éléments de carrosserie de l’Audi 100 C3 en aluminium avaient été pressées sur les moules des structures en tôle d’acier et il est rapidement devenu clair pour toutes les parties concernées que cette approche ne les mènerait pas très loin. Au cours de la période qui a suivi, quatre autres structures ont été achevées pour produire des véhicules d’essai, permettant de tirer de nombreuses leçons sur la fatigue des matériaux et l’acoustique. Un crash test a également été réalisé et a fourni de nombreuses informations sur le comportement des structures en aluminium, mais a également mis en évidence le fait qu’il n’était pas possible de construire une carrosserie entièrement autoportante par des moyens conventionnels.

En 1988, cinq générations de voitures en aluminium avaient été produites à Ingolstadt et à Neckarsulm : véhicules en tôle d’aluminium (5 carrosseries), véhicules à face avant AABC I (7 carrosseries), véhicules à face avant AABC II (4 carrosseries), véhicules AABC-D1 (8 carrosseries) puis l’Audi V8 à carrosserie aluminium.

Elles se sont progressivement rapprochées de la conception Audi Space Frame (ASF) qui a ensuite été brevetée.

Le prototype Audi V8 à carrosserie en aluminium – dont la construction a débuté en 1987 – est le résultat final de ces développements et comporte déjà des composants construits selon le principe ASF sous sa peau en aluminium. Il a été utilisé comme voiture d’essai entre 1988 et 1994. Les résultats des essais ont permis de développer la première Audi A8 D2 qui se démarquait par le concept ASF et sa carrosserie en aluminium.

Photos : 4Legend.com