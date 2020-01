Immatriculation en hausse de 22 % pour Porsche en France

En 2019, la marque de voitures de sport de Stuttgart a dépassé son précédent record en immatriculant 5 572 véhicules en France, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’exercice précédent. Au niveau mondial, la marque suit la même tendance puisque Porsche AG a livré 280 800 véhicules à travers le monde. Cela représente une croissance de 10 % comparé aux livraisons de 2018.

La nouvelle Porsche 911 fait indéniablement partie des modèles ayant contribués à ces résultats. La huitième génération de l’icône de la marque de Stuttgart accuse un très bon lancement en France, avec 1 151 unités immatriculées, établissant ainsi un record.

« Je me réjouis de ces bons résultats et suis enthousiaste pour l’avenir », a commenté Marc Meurer, Président de Porsche France. « D’une part, la huitième génération de la 911, accueillie positivement par nos clients, a battu un record d’immatriculations en 2019 et s’enrichira en 2020 de nouvelles versions toujours plus passionnantes. D’autre part, Porsche ouvre une nouvelle voie avec le lancement de notre première sportive 100% électrique, le Porsche Taycan, qui nous

permettra, en complément de notre gamme hybride, d’atteindre 50% de véhicules électrifiés dans nos ventes à fin 2020. »

Le Cayenne, désormais également disponible en version Coupé, a également participé aux bons résultats de la marque avec 1 454 unités (+52 %) livrés en 2019 dont les motorisations « E-Hybrid » représentent 62 % des ventes sur Cayenne. Ce mix atteint même 80 % sur la Panamera qui maintient sa part de segment sur un marché des berlines haut de gamme en baisse.

En France, le Macan reste le premier modèle en termes de volume avec 1 896 véhicules immatriculés (+37 %). La gamme 718 (Boxster et Cayman), quant à elle, affiche une légère hausse de 2 % (446 unités en 2019), et se dynamise avec l’arrivée des 718 Cayman GTS 4.0 et 718 Boxster GTS 4.0 qui viennent compléter l’offre du bloc six-cylindres à plat atmosphérique des modèles sportifs Porsche à moteur central.

Photos : 4Legend.com