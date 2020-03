Interview de Oliver Blume : « Porsche deviendra plus électrique – mais pas la 911 »

Dans une interview donnée le 01/03/2020 au journal BILD am Sonntag, le PDG de Porsche, Oliver Blume, parle de la discussion autour d’une limitation de vitesse générale sur les autoroutes allemandes, des emplois sûrs et confirme que la 911 ne passera pas au tout électrique.

BILD am Sonntag : Monsieur Blume, discussions sur une limitation de vitesse générale sur les autoroutes allemandes, interdiction de conduire des véhicules à moteur diesel et critique des SUV, aimez-vous toujours être le patron d’un constructeur de voitures de sport comme Porsche?

Oliver Blume : Oui, bien sûr! C’est mon travail de rêve et je l’apprécie beaucoup! En tant que constructeurs automobiles en particulier, nous devons nous attaquer aux problèmes qui concernent les gens. Il ne s’agit pas de s’entendre sur tout, mais de comprendre différents points de vue. Pour nous, cela fait partie de notre identité que nous assumions la responsabilité de notre société : pour des actions durables, mais aussi pour les emplois et les impôts.

Que pensez-vous des exigences d’une limitation de vitesse générale sur les autoroutes allemandes?

Statistiquement parlant, nos autoroutes figurent parmi les routes les plus sûres au monde. Et nous sommes dans la bonne situation de ne pas avoir de limite de vitesse générale sur les autoroutes. Conduire sans restriction de vitesse fait partie de notre liberté individuelle. Et nous voulons préserver cette liberté. Il va sans dire que personne ne doit être mis en danger. En fin de compte, la question est une question politique et relève de la responsabilité du gouvernement.

Cependant, une limitation de vitesse sur les autoroutes en Allemagne pourrait également être bonne pour l’environnement.

Nous avons là-bas des mesures plus efficaces, par exemple notre stratégie de motorisation. Nous rendons chaque génération de nos moteurs à combustion plus efficient. Et grâce à nos moteurs hybrides, nous réduisons considérablement les émissions de CO₂. Et nos véhicules électriques vous permettent de voyager sans émissions. Il y a quelques années, personne n’aurait pensé que Porsche serait capable de cela en tant que constructeur de voitures de sport.

Considérez-vous le mouvement environnemental du vendredi pour l’avenir comme une menace pour l’industrie automobile?

Je vois le mouvement comme un élan pour la société qui va dans la bonne direction. Nous devons réduire les émissions pour nous assurer que notre planète reste durable. J’y vois des opportunités de réaliser quelque chose ensemble. Chez Porsche, nous avons fixé le bon cap à un stade précoce : la production du Taycan zéro émission à Zuffenhausen est neutre en carbone. Porsche a réduit ses émissions de CO2 de 75% depuis 2014

Mais les clients Porsche apprécient souvent les moteurs de voitures de sport puissants avec leur rugissement typique plus que l’efficacité énergétique et les émissions de CO2.

Au contraire, nos clients exigent également que nos véhicules puissent être conduits et produits de la manière la plus durable possible. Porsche restera toujours innovante et dynamique, tout en devenant de plus en plus efficiente. Les clients n’achètent pas seulement une voiture de sport parce qu’ils veulent conduire vite. Notre nouveau Taycan en est le meilleur exemple. Il offre des valeurs d’accélération exceptionnelles et une dynamique de conduite fantastique, mais ne produit simultanément aucune émission et est presque silencieux en fonctionnement.

Combien de moteurs électriques et moteurs à essence Porsche installera-t-il au cours des prochaines années?

Près de 50% de tous les véhicules Porsche pourraient être vendus avec une propulsion électrique ou hybride d’ici 2025. Cependant, Porsche proposera toujours des moteurs à combustion, en particulier dans la 911. Mais nous ne pouvons pas arrêter la marche en avant de l’électromobilité.

Qui a tardé à réagir en mettant en place l’infrastructure de recharge nécessaire : les politiciens, l’industrie ou les deux?

Il s’agit d’un défi commun qui ne peut être maîtrisé seul. Mon souhait est de mettre en place une infrastructure de recharge complète dans toute l’Allemagne au cours des cinq prochaines années afin de rendre le sujet de la gamme non pertinent. En d’autres termes, un réseau qui est tout aussi bien développé que celui des stations-service normales. Et un réseau comme celui-ci ne peut pas être établi du jour au lendemain.

De nombreux constructeurs automobiles envisagent des licenciements. Porsche aussi?

Non. Grâce à l’électromobilité, nos nouveaux moteurs électriques et véhicules électriques, nous avons développé des opportunités et créé 2 000 nouveaux emplois dans notre siège social. Nous n’avons pas l’intention de procéder à des licenciements au cours des prochaines années. Nous lançons actuellement des négociations autour de l’emploi garanti au cours des prochaines années. Dans ce contexte, les employeurs et les employés doivent assumer ensemble leurs responsabilités.

Photos : Porsche